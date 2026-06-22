La Fundación Andrea, Adrián Ben y María Barallobre, entre las Medallas Castelao 2026

El Consello da Xunta ha dado luz verde este lunes a los galardonados con las Medallas Castelao 2026. La Fundación Andrea, Esteban Batallán Cons, Mar Capeáns Garrido, Adrián Ben y María Barallobre son las entidades y personas elegidas.

Las medallas, según ha avanzado este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se entregarán como es habitual en un acto que se celebrará el próximo 28 de junio.

La Fundación Andrea, liderada por Charo Barca, apoya de forma integral a las familias con niños y niñas con enfermedades crónicas

El músico Esteban Batallán Cons, natural de Barro, atesora una trayectoria muy prestigiosa en importantes orquestas de todo el mundo. Actualmente es trompeta principal de las orquestas de Chicago y Hong Kong.

Mar Capeáns Garrido, doctora en Física, es una de las científicas gallegas más influyentes. Su trayectoria está ligada al CERN.

La cuarta medalla Castelao es para el atleta Adrián Ben. Especializado en carreras de fondo, fue 5º en los Juegos Olímpicos de Tokio, siendo subcampeón de España en los 1.500 metros el pasado mes de febrero.

María Barallobre es el alma de los restaurantes La Penela. Empezó a llevar uno en Coirós, donde nació, y poco a poco fue extendiendo sus locales especializados en gastronomía gallega a otros lugares, incluido París.

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