Es oficial: este es el calendario laboral de Galicia 2027 con todos los festivos y puentes a disfrutar

La Xunta de Galicia aprobó esta semana el calendario laboral de cara a 2027 en Galicia. La normativa fija 14 festivos no recuperables, remunerados y de carácter obligatorio, de los cuales 12 son marcados por el Estado y los dos restantes por cada Ayuntamiento.

De los 12 festivos de ámbito nacional, 9 son obligatorios y solo se pueden cambiar cuando coincidan en domingo. En este caso, las comunidades autónomas deciden si pasarlo al lunes siguiente o por otro día de interés. De esta forma, te presentamos cómo es el calendario laboral que ha escogido la Xunta de Galicia para 2027.

Cambios en el calendario laboral de Galicia de cara a 2027

La normativa laboral establece un total de 14 días festivos al año: 12 de ámbito estatal y 2 de carácter local, que son elegidos por cada ayuntamiento. De los 12 festivos estatales, 9 tienen carácter obligatorio y no pueden ser sustituidos, salvo cuando coincidan en domingo. En ese caso, las comunidades autónomas pueden trasladarlos al lunes siguiente o reemplazarlos por otra festividad de interés.

Los nueve festivos nacionales obligatorios para 2027 son: el 1 de enero (Año Nuevo), 26 de marzo (Viernes Santo), 1 de mayo (Día del Trabajador), 15 de agosto (Asunción de la Virgen), 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), 1 de noviembre (Todos los Santos), 6 de diciembre (Día de la Constitución), 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y 25 de diciembre (Navidad).

De esta forma, en 2027, uno de los festivos obligatorios, el 15 de agosto (Asunción de la Virgen), coincide en domingo. Por este motivo, Galicia lo sustituye por el 17 de mayo, Día das Letras Galegas.

Los otros tres festivos nacionales tienen carácter opcional, lo que permite a las comunidades autónomas sustituirlos. Se trata del 6 de enero (Día de Reyes), que en Galicia nunca se cambia, el 25 de marzo (Jueves Santo), que no se modifica por tradición, y el 25 de julio (Día Nacional de Galicia), que solo se cambia si cae en domingo, como ocurre en 2027. Por ello, la Xunta lo cambia por el 19 de marzo (Día de San José).

De este modo, el calendario laboral de Galicia para 2027 incorpora como particularidades la celebración del Día das Letras Galegas el 17 de mayo, en sustitución del festivo del 15 de agosto, y la festividad de San José el 19 de marzo, en lugar del Día Nacional de Galicia.

Festivos en Galicia en el año 2027

A continuación, te presentamos la lista con los festivos en Galicia de cara a 2027. Ten en cuenta que todavía falta por confirmar las dos festividades locales correspondientes a cada ayuntamiento.

🗓️ Luz verde ao calendario laboral en Galicia para 2027#ConselloXunta pic.twitter.com/8AH03WCgWX — Xunta de Galicia (@Xunta) June 15, 2026

Año Nuevo : 1 de enero, viernes

: 1 de enero, viernes Día de Reyes : 6 de enero, miércoles

: 6 de enero, miércoles Día de San José : 19 de marzo, viernes

: 19 de marzo, viernes Jueves Santo : 25 de marzo

: 25 de marzo Viernes Santo : 26 de marzo

: 26 de marzo Día del Trabajador : 1 de mayo, sábado

: 1 de mayo, sábado Día das Letras Galegas : 17 de mayo, sábado

: 17 de mayo, sábado Fiesta Nacional de España : 12 de octubre, martes

: 12 de octubre, martes Fiesta de Todos los Santos : 1 de noviembre, lunes

: 1 de noviembre, lunes Día de la Constitución : 6 de diciembre, lunes

: 6 de diciembre, lunes Inmaculada Concepción : 8 de diciembre, miércoles

: 8 de diciembre, miércoles Navidad: 25 de diciembre, sábado

Puentes y posibles puentes en Galicia en el año 2027

Con esta configuración de festivos autonómicos y nacionales, estos son los puentes y posibles puentes que disfrutarán los gallegos en 2027, a los que habría que añadir las combinaciones de los festivos locales de cada ayuntamiento. Además, hay que tener en cuenta que el Día das Letras Galegas, el Día del Trabajador y Navidad caen en sábado.