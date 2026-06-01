Las playas de Galicia tendrán refugios climáticos para personas con movilidad reducida

Galicia contará este verano con un proyecto piloto para promover playas inclusivas. La Xunta instalará en varios arenales estructuras climáticas sostenibles integradas en el paisaje que servirán de refugio a personas con problemas de movilidad en caso de condiciones meteorológicas adversas, como olas de calor.

El proyecto comenzará a desarrollarse en tres playas de municipios representativos de las provincias costeras: O Porto do Son, Viveiro y Baiona. Una vez los concellos comuniquen en qué arenales serán colocadas las estructuras, se firmarán los protocolos de colaboración con la Xunta para que los refugios climáticos puedan estar disponibles en julio.

La iniciativa de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático cuenta con un presupuesto de 85.000 euros y busca avanzar en la accesibilidad, la sostenibilidad y la comodidad en espacios públicos.

Así, estas estructuras climáticas contarán con acceso sin barreras arquitectónicas, amplios espacios que faciliten la movilidad de usuarios de sillas de ruedas, señalización táctil y visual adaptada, zonas de descanso accesibles y elementos que faciliten la orientación y la seguridad.

Este proyecto piloto forma parte de las iniciativas que la Xunta está implantando en el marco de la Lei de xestión e ordenación integrada do litoral de Galicia (Loxilga).

Este 2026 (primero gestionado íntegramente por el Gobierno gallego) se concedieron títulos cualificados a casi 800 servicios e instalaciones tanto del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) como de servidumbres de protección, para puestos de playa, terrazas, casetas de socorrista, duchas y pasarelas, hamacas, canoas, pedaleros, kayaks, escuelas de surf, etc.

En el caso específico de los chiringuitos, la Xunta convocó un concurso de ideas para diseñar un prototipo que sirva de modelo para que sean más sostenibles, eficientes, accesibles e integrados en el paisaje costero.