El exconselleiro do Mar Alfonso Villares, nuevo delegado territorial de la Xunta en Lugo

El Consello da Xunta ha dado este lunes luz verde a varios nombramientos relevantes. Uno de ellos es el de Alfonso Villares Bermúdez, exconselleiro do Mar, como nuevo delegado territorial de la Xunta en Lugo tras el "cese a petición propia" de Javier Arias.

Precisamente, hace mes y medio, Villares explicó en una comparecencia ante los medios que quería retomar "la normalidad" en su vida privada y personal, dejando atrás una etapa que ha calificado de "daño irreparable" en referencia a la denuncia por agresión sexual por la que no fue juzgado al considerar el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol que no había lugar al procesamiento.

"Me dedicaré a trabajar para restituir mi imagen y honor. No solo por mí y mi familia, sino por los gallegos a los que representé en dos años como conselleiro, a mis vecinos de Cervo a quienes serví 16 años como alcalde, y a las personas que me abrieron las puertas de su casa como veterinario", aseguraba el pasado mes de abril el nuevo delegado de la Xunta en Lugo.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ya había avanzado que Villares podría regresar a la vida política si así lo quería una vez archivada la causa. Así, el titular del Ejecutivo autonómico pedía celeridad para que "se haga justicia cuanto antes" para poder recuperar al exconselleiro do Mar para la vida pública, algo que finalmente ha confirmado este lunes.

Marta Villaverde ejerce como conselleira do Mar desde la dimisión de Villares. La hasta ese momento directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro tomó posesión en un acto en el que se sucedieron palabras y gestos de apoyo a Villares, entonces investigado.

Otros cambios en la Xunta

El nombramiento de Villares ha sido el primero anunciado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha señalado que estos cambios se deben a los "desafíos" que afrontará su equipo en la segunda parte de la legislatura.

La Delegación Territorial de la Xunta en Lugo no es la única que cambia. En Pontevedra, Agustín Reguera Ocampo cesa a petición propia como delegado y su cargo pasará a ocuparlo Pablo Fernández López.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) también tendrá un nuevo gerente: Luis Ángel Mateos sustituye a José Ramón Parada Jorgal.

En la Consellería de Política Social e Igualdade, María Quintiana será relavada por Eloína Injerto López como directora xeral de Promoción da Igualdade da Xunta.

El hasta ahora presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, se pondrá al frente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.

El Consello da Xunta también ha aprobado el nombramiento del comisario del Ano Santo Xacobeo. Marcos Gómez Román, periodista natural de Vilalba, asume el cargo. Fue jefe de prensa de la consellería de Presidencia cuando Alfonso Rueda ejercía como su titular, según recordó el propio presidente de la Xunta.

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