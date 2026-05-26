Galicia se prepara para una nueva alerta por tormentas, granizo y máximas de 36ºC en las próximas horas

El calor y las tormentas no dan tregua esta semana. Galicia afronta la recta final de mayo con distintos avisos meteorológicos que volverán a activarse de cara a la jornada de mañana miércoles.

Ayer se registraron cerca de 900 rayos, concentrados principalmente en el norte y nordeste de Galicia, mientras que el domingo la cifra superó los 2.000. Para mañana, regresará la alerta amarilla por tormentas, que podrán ser intensas en las áreas de montaña.

La alerta se activará a mediodía

Galicia se prepara para una nueva alerta por tormentas y granizo. El aviso de la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) afecta a dos zonas concretas: la montaña de Lugo y la montaña de Ourense.

La previsión a esta hora apunta a tormentas puntualmente fuertes, acompañadas de granizo, desde las 15:00 horas de mañana miércoles y hasta la medianoche del jueves. En la montaña de Ourense, el aviso comenzará algo más tarde, a partir de las 18:00 horas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por su parte, añade que no se descarta la posibilidad de algún chubasco intenso o rachas muy fuertes de viento, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

En otras zonas, la alerta se adelantará ya a las 14:00 horas, manteniéndose activa hasta las 23:59 horas.

26/05 11:24 AVISOS MAÑANA | Galicia: tormentas y temperaturas máximas. Nivel máximo de aviso: amarillo.

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Nuevo repunte del calor en Galicia

Más allá del episodio de tormentas, Galicia vivirá un nuevo repunte de calor. Ante esta previsión, MeteoGalicia se ha visto obligada a activar avisos por valores de 36ºC o más en el sur de Lugo y Miño de Ourense, así como por temperaturas superiores a los 34ºC en el Miño de Pontevedra.

Este aviso coincide con el pico de calor que se registrará en gran parte de la Península ibérica y que dejará valores elevados para la época del año al menos hasta el viernes. La alerta permanecerá activa entre las 15:00 y 21:00 horas.

Mañana miércoles se producirá un ascenso generalizado de las máximas. En este sentido, los registros alcanzarán los 30ºC en muchas zonas de Galicia, mientras que en ciudades como Ourense podrían superar los 36ºC.

También se notará el calor en Lugo, con valores en torno a los 33ºC, así como en las ciudades de la costa gallega, como Vigo, que espera unos 31ºC para mañana, mientras que en A Coruña la máxima rondará los 30ºC a la sombra.

Aunque se trata de temperaturas elevadas para la época del año, los servicios meteorológicos no hablan de "ola de calor", ya que para que se produzca este fenómeno es necesario que al menos el 10% de las estaciones meteorológicas superen durante tres días consecutivos su umbral de temperatura máxima.