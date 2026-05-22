Alerta en Galicia: máximas de 36ºC y tormentas con granizo ponen en aviso a varias zonas este viernes

Las claves

Las claves Generado con IA Galicia afronta este viernes temperaturas de hasta 36ºC debido a la entrada de una dorsal africana, especialmente en la zona del Miño de Ourense. La Aemet ha activado avisos amarillos por altas temperaturas y tormentas, con riesgo de granizo y fuertes rachas de viento en Lugo y A Mariña Lucense. Se prevé una acumulación de hasta 15 mm de lluvia en una hora y existe posibilidad de intrusión de polvo africano, lo que puede empeorar la calidad del aire. Las autoridades recomiendan limitar actividades al aire libre y tomar precauciones especiales para personas con problemas respiratorios, mayores, niños y embarazadas.

Galicia se prepara para un viernes muy caluroso. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un nuevo ascenso térmico este 22 de mayo que dejará valores de hasta 36ºC en las horas centrales del día.

Tras un jueves de sol y cielos prácticamente despejados, el servicio estatal anuncia cambios en algunas áreas de la región con avisos de nivel amarillo por tormentas y posibilidad de granizo. Además, Ourense permanecerá también bajo aviso por altas temperaturas.

Alerta amarilla por calor y tormentas

Galicia comienza a entrar en dinámica veraniega con un importante ascenso térmico. Este viernes se alcanzará el pico de calor tras la entrada de una dorsal africana, que dejará temperaturas de hasta 36ºC a la sombra.

Ante este aumento de las temperaturas, la Aemet ha decidido activar el aviso amarillo en la zona del Miño de Ourense entre las 14:00 y 19:59 horas.

De forma paralela, también ha decretado avisos amarillos en el centro y la montaña de Lugo, así como en A Mariña Lucense, aunque en este caso por tormentas. Los avisos estarán activos desde las 14:00 horas y se prolongarán hasta la noche.

Estas tormentas podrían ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Además, se espera una precipitación acumulada de hasta 15 mm en una hora, con una probabilidad de entre el 40% y el 70% y un nivel de riesgo considerado bajo.

21/05 18:42 AVISOS MAÑANA | Galicia: temperaturas máximas, tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: amarillo.

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Posible llegada de polvo del norte de África

Además de los avisos emitidos por la Aemet, la Xunta de Galicia ha activado el protocolo de actuación ante los pronósticos de una intrusión de masas de aire africano que incrementarían las concentraciones de partículas PM10 y PM2,5 en el territorio gallego.

De acuerdo con los modelos predictivos, esto puede provocar que en determinadas zonas de Galicia, sobre todo en los concellos de la provincia de Lugo, de la de Pontevedra y del interior de A Coruña, la calidad del aire empeore.

Por este motivo, la Dirección Xeral de Saúde Pública recomienda, hasta que este episodio finalice, limitar las actividades al aire libre, como el ejercicio intenso, cerrar las puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo en los domicilios y usar mascarillas en exteriores.

La población que puede verse más afectada por la mala calidad del aire, debido a la elevación de las partículas en suspensión, son las personas con enfermedades pulmonares o cardiovasculares, principalmente asma o EPOC, las personas mayores, niños y embarazadas.