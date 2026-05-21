Médicos de familia de Galicia tendrán un plus si las bajas que dan no exceden la "duración estándar"

Los médicos de familia de Galicia recibirán un plus de productividad si las bajas de sus pacientes no exceden la "duración estándar". La medida es uno de los objetivos recogidos en los Acordos de Xestión que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) firma con cada área sanitaria y que incluye por primera vez los tiempos de las incapacidades temporales.

Estos acuerdos recogen las medidas que el Sergas busca impulsar, como los programas de cribado y la prescripción mínima de medicamentos genéricos, entre otras. Son puntos generales que, en algunos casos, pueden diferir según el área sanitaria.

Fuentes consultadas por Europa Press detallan que, a cada cierre de año, se hace una evaluación de los objetivos para el abono del complemento de productividad. Cada uno de estos objetivos tiene un peso determinado en la baremación.

Los objetivos compensarán, por primera vez, el "control" de la duración de las bajas. Cada proceso de incapacidad temporal tiene un tiempo "estándar" que el Sergas quiere evitar que se exceda a través de esta medida.

Esto, sin embargo, es complicado de medir porque muchas bajas no "dependen" de los médicos, sino de otros factores como pruebas complementarias. La evolución de cada paciente, además, es diferente en cada caso.

Otras medidas anunciadas esta semana

El Consello da Xunta dio luz verde el pasado lunes a la incorporación de 18 nuevos inspectores para "dar respuesta a las medidas de mejora de la gestión de las bajas laborales que la Xunta de Galicia quiere llevar a cabo", según explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión el presidente Alfonso Rueda.

El Gobierno gallego reforzará de esta forma el papel de las Unidades de Inspección y Control de Salud Laboral con la contratación de nueve profesionales inspectores médicos y nueve subinspectores sanitarios repartidos en las siete áreas sanitarias. La incorporación se extenderá durante tres años y conlleva una inversión de tres millones de euros.

El Gobierno gallego, además, ha establecido una autorización única para que las mutuas no tengan que tramitar una solicitud individual por cada prueba. La Xunta defiende que esta medida permitirá que "ganar en agilidad para la recuperación del trabajador".