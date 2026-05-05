La hermana del gallego a bordo del MV Hondius: "Mi hermano no está contagiado de hantavirus"

El barco MV Hondius, este lunes en la costa de la isla de Santiago, en Cabo Verde EFE/EPA/Elton Monteiro

Un ciudadano gallego, natural de la provincia de A Coruña, se encuentra a bordo del buque MV Hondius, donde se ha detectado un brote de hantavirus que, por el momento, ha dejado tres personas fallecidas.

El hombre forma parte del grupo de 14 españoles que viajaban en la embarcación, actualmente bajo seguimiento tras lo ocurrido. Sin embargo, su entorno desmiente cualquier información que apunte a un posible contagio.

"Acabo de hablar con él y está bien", asegura su hermana a Quincemil, que recalca que no presenta síntomas ni ha sido sometido a pruebas médicas. "No les hicieron pruebas ni nada", insiste.

Según explica, ninguno de los pasajeros españoles, ni el resto de personas que continúan a bordo,presenta síntomas relacionados con la enfermedad.

La familia hace varias aclaraciones sobre el viaje

La familia también aclara que algunas informaciones difundidas sobre el viaje no son correctas. El itinerario del barco no tenía como destino Canarias, sino Cabo Verde, y el grupo ya lleva más tiempo del previsto en el mar. "Mi hermano acababa el viaje allí, llevan ya un día de más en el barco", señala.

Asimismo, subraya que no se trata de un crucero de lujo convencional, sino de una expedición orientada a la observación de fauna en entornos naturales, lo que implica estrictas condiciones sanitarias. "Para subirse al barco tienen que cumplir muchas medidas para no contaminar esos espacios", explica.

Por el momento, el gallego, de 50 años, permanece a bordo en buen estado y sin síntomas, mientras se mantiene la vigilancia tras el brote detectado en la embarcación.