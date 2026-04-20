La Xunta aprueba la Oferta de Empleo Público para 2026: 1.200 plazas, 811 de ellas de acceso libre

El Consello da Xunta ha aprobado este lunes la Oferta de Empleo Público (OPE) para 2026: habrá 1.200 plazas, de las que 811 son de acceso libre y 391 de promoción interna.

Así lo ha dado a conocer este 20 de abril el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha concretado que su Gobierno presentará la OPE a los sindicatos "en los próximos días".

La distribución por categorías profesionales establece que habrá 370 para cuerpos de administración general; 330 para administración especial; y 90 para personal laboral.

Resecto a la promoción interna, Rueda ha concretado que 300 plazas se corresponderán a funcionarios de carrera y 91 "para seguir el proceso ya iniciado en anteriores ofertas de funcionarización del personal laboral fijo".

Un 12% de las plazas se reserva para personas con discapacidad, cinco puntos por encima del mínimo establecido por ley", según el presidente de la Xunta, que subrayó que en esta oferta la administración agota la tasa máxima de reposición que permite el Estado.

Novedades en FP

Alfonso Rueda, por otro lado, ha explicado que el presupuesto dedicado a investigación e innovación en Formación Profesional (FP) se triplicará hasta 2030, ascendiendo a 30 millones de euros.

Una de las principales novedades es que se creará una red de centros de innovación avanzada de FP. Galicia, además, contará con 12 ciclos más sobre los ámbitos estratégicos de i+D+I como salud o biotecnología, entre otros.

La Xunta también prevé aprobar un decreto para regular y proteger la propiedad intelectual de los proyectos que se desarrollan en los centros educativos. Rueda, además, recordó que se incorporará la figura del profesor investigador, expertos que puedan dar clases en los máster.