Cuatro detenidos en Galicia en la operación contra el narcotúnel hallado en Ceuta

La operación policial contra la organización responsable del sofisticado narcotúnel descubierto en Ceuta se ha saldado con cuatro detenidos en Galicia, concretamente en la provincia de Pontevedra, dentro de un dispositivo que permitió desarticular una red internacional dedicada al tráfico de drogas a gran escala.

Según informó la Policía Nacional, la investigación, iniciada en febrero de 2025, ha permitido detener a un total de 27 personas, además de identificar a la cúpula de la organización, incluyendo al denominado "narcoarquitecto", arrestado en Marruecos.

En el caso de Galicia, los arrestos se produjeron en distintas localidades pontevedresas, donde los agentes también llevaron a cabo registros.

Uno de los puntos clave de la operación fue un trastero en Vigo, donde los agentes incautaron 88 kilos de cocaína y más de 200 kilos de hachís, evidenciando la conexión directa de la red con el noroeste peninsular.

Entre los detenidos figura un conocido investigado por narcotráfico, vinculado al buque Simione, interceptado en 2022 con tres toneladas de cocaína.

Detenciones en Pontevedra

Además, también fue arrestado un vecino de Vilagarcía de Arousa, que ya había sido detenido previamente en otra operación contra el narcotráfico, lo que refuerza la hipótesis policial de que la organización contaba con ramificaciones consolidadas en Galicia.

La operación incluyó más de 250 agentes y 29 registros en distintos puntos de España, entre ellos Ceuta, Marbella o Cádiz, y permitió intervenir más de 17 toneladas de droga, 1,4 millones de euros en efectivo y numerosos vehículos de lujo. La red utilizaba un complejo sistema logístico para introducir hachís desde Marruecos a través de un túnel equipado con raíles, vagones y poleas.

Los investigadores destacan el papel de Galicia como punto estratégico dentro de la red, tanto para el almacenamiento como para la distribución de sustancias estupefacientes hacia otros puntos de la península y Europa.

El operativo continúa abierto y no se descartan nuevas detenciones, mientras las autoridades tratan de desmantelar por completo una de las organizaciones más sofisticadas detectadas en los últimos años, con conexiones directas entre el sur peninsular y Galicia.