La temporada fluvial de pesca arranca este domingo en Galicia con el salmón en veda

La nueva temporada de pesca en aguas continentales ha comenzado este domingo en la mayor parte de los ríos de Galicia para los 48.453 gallegos que cuentan con licencia en vigor.

Con motivo de esta primera jornada, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, se ha acercado hasta el coto de Chaián, al paso del río Tambre por Trazo, donde repasó los principales datos de la temporada actual, así como las novedades.

Durante la visita, la conselleira ha señalado que este año el número total de licencias de pesca fluvial se incrementó en 784, un 1,64% más que en 2025, y que las cifras apuntan a que esta práctica deportiva está sumando nuevos adeptos en los últimos años.

Además, ha cifrado en 25.172 las licencias de pesca vigentes exentas de pago en este momento, por tratarse sus titulares menores de edad o personas de más de 65 años.

Esta exención fue una de las novedades recogidas en la Ley de pesca continental autonómica aprobada en 2021 con el fin de impulsar el relevo generacional de un sector que cuenta con una "gran tradición" en la Comunidad. Así, la Xunta ha subrayado que la medida beneficia a más de la mitad de los pescadores.

En este sentido, la resoponsable autonómica ha hecho hincapié en la "necesidad" de seguir avanzando en la línea de divulgar, especialmente entre la población joven, los valores ambientales asociados a una actividad que "siempre contó con mucho arraigo y tradición en Galicia".

Además, ha destacado que este año como novedad habrá una ayuda adicional de 2.000 euros para cada una de las 62 entidades colaboradoras que tienen un convenio firmado con la Consellería para realizar actividades relacionadas con el cuidado de los ríos.

Actividad clave para los recursos fluviales

Durante su visita al coto, Ángeles Vázquez ha remarcado que "Galicia é un lugar privilegiado para los amantes de la pesca" y este año cuenta con más de 14.000 kilómetros de ríos y embalses y 213 cotos en los que se pueden practicar distintas modalidades de pesca sobre especies como la trucha o el reo.

Como novedad, la pesca del salmón está vedada, para asegurar que esta especie "emblemática" de los ríos gallegos pueda recuperarse y seguir formando parte de su patrimonio natural.

Con todo, ha trasladado su "confianza" en que sea una temporada "muy productiva" y que todos los aficionados y profesionales la disfruten respetando las tallas mínimas y el número de capturas fijado.