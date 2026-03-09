El presidente de la Xunta señala que la opinión de Ayuso sobre Trump "no representa" la del PP de Galicia

El titular de la Xunta y presidente del Partido Popular en Galicia, Alfonso Rueda, ha defendido este lunes que la opinión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre Donald Trump "no representa la del PPdeG" y ha censurado la "demagogia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el conflicto bélico en Oriente Medio.

Así lo ha señalado al ser preguntado en la rueda de prensa tras la reunión del Consello por el viaje de Ayuso a Nueva York en medio de la crisis diplomática con Estados Unidos por la posición del Gobierno central sobre el ataque a Irán.

Sobre este asunto, Rueda ha indicado que cuando le preguntan por la postura del PP, se refiere a "los órganos" que "representan a todos", y sobre los que considera que no están haciendo "seguidimismo" de Donald Trump, sino que están actuando "con responsabilidad y sin incurrir en las demagogias" del presidente Pedro Sánchez.

Asimismo, el popular ha sostenido que sobre lo que hacen "personas concretas", "tendrá que responder cada persona concreta". "No tendría mucho sentido enjuiciar lo que hacen personas determinadas que no nos representan a todos. Representan a su ámbito, desde luego no lo que podamos pensar en el Partido Popular de Galicia", ha afirmado.

Asimismo, ha vuelto a tachar de "bravuconada" la amenaza de Trump a España, quien, a su juicio, no tiene ningún derecho a amenazar así a un país soberano. "No creo en absoluto que se esté haciendo seguidismo de Trump dentro de mi partido. Se está manteniendo una postura lógica que creo que hay que mantener en este momento", ha insistido.

Declaración institucional

Rueda también fue preguntado sobre si el PPdeG está abierto a apoyar la declaración institucional que llevarán tanto BNG como PSdeG al pleno del Parlamento de Galicia que arranca este martes, Rueda ha apelado a ver "lo que se propone".

En este punto, ha criticado que la actitud del Partido Socialista de Galicia pasa por "cumplir órdenes" y "legitimar cualquier cosa que se le ocurra a Pedro Sánchez".

Dicho esto, ha incidido en que "ninguno" quiere la guerra por "muchísimas razones" primero humanitarias y después por sus repercusiones económicas, pero ha asegurado que "España forma parte de una serie de alianzas" y que "de nada sirve intentar mandar eslóganes como hace Pedro Sánchez" y "al mismo tiempo y por detrás" estar haciendo "lo que por delante se dice que no hace".

Además, tras aludir a la restricción de libertades que lleva a cabo el Gobierno de Irán, ha advertido de que el hecho de que este país "felicite" a España por su postura no parece "un buen síntoma".