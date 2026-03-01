La Xunta activa un convenio con Farmamundi para atender a personas refugiadas en Uganda

La Xunta de Galicia acaba de activar un nuevo convenio con la organización no gubernamental (ONG) Farmamundi para poner en marcha intervenciones de emergencia en Uganda. En virtud de este acuerdo, el Gobierno gallego aporta 8.000 euros para mejorar las condiciones de las personas refugiadas en el asentamiento de Kiryandongo y en el centro de recepción de Adjumani.

La duración de la campaña será de cuatro meses y las acciones que se llevarán a cabo tienen como objetivo reforzar la protección y mejorar el acceso a la atención sanitaria de un colectivo formado por más de 2.000 personas refugiadas, haciendo especial hincapié en la salud sexual y reproductiva y teniendo como principales beneficiarios a mujeres y menores de edad.

En concreto, la Xunta ha especificado que se dispensarán tratamientos médicos en unidades de salud reforzadas mediante la distribución de medicamentos esenciales y suministros básicos a 870 personas, de las cuales 670 son mujeres y menores. Además, se facilitará atención psicológica a 40 personas refugiadas, 20 de ellas mujeres víctimas de violencia de género, y se entregarán kits de higiene y mosquiteras a otras 75 mujeres. Asimismo, se llevarán a cabo campañas de sensibilización para prevenir la violencia contra la mujer.

Para desarrollar esta intervención, Farmamundi y su socio local Emesco Development Foundation trabajarán en red con otras organizaciones comunitarias de base, organizaciones internacionales y autoridades locales presentes sobre el terreno, como ACNUR, la Office of the Prime Minister of Uganda (OPM) o la ONG Medical Teams International.

Uganda es en estos momentos el tercer país del mundo en volumen de acogidas, con cerca de dos millones de personas refugiadas y solicitantes de asilo, por causa de la guerra civil que se vive desde 2023 en el país vecino de Sudán. Esta situación, que provocó la huida de cerca de 12 millones de sudaneses desde el inicio del conflicto, derivó en una crisis humanitaria crónica y multidimensional.