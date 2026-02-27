Galicia refuerza la cooperación con el Consulado de España en Río de Janeiro

La Xunta de Galicia mantuvo este viernes un encuentro institucional con el Consulado General de España en Río de Janeiro para impulsar nuevas líneas de colaboración en favor de la comunidad gallega residente en Brasil, una de las más numerosas y con mayor arraigo histórico en el país sudamericano.

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, se reunió con el nuevo cónsul general de España en Río de Janeiro, Fernando Fernández-Arias Minuesa, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y mejorar la atención a la ciudadanía gallega en el exterior.

Durante la reunión, ambas partes analizaron la situación actual de la comunidad española en Brasil, con especial atención a la diáspora gallega, y coincidieron en la necesidad de mantener una comunicación fluida y una cooperación constante para dar respuesta eficaz a sus necesidades sociales y administrativas.

En el encuentro se estudiaron posibles mecanismos de coordinación para optimizar los servicios de atención a la colectividad, así como nuevas fórmulas de colaboración que permitan ofrecer una respuesta más ágil y cercana a los gallegos residentes en el país.

Rodríguez Miranda trasladó además al nuevo representante diplomático las principales líneas de actuación de la Secretaría Xeral da Emigración, con especial énfasis en los programas de apoyo social, las iniciativas culturales y las medidas incluidas en la Estrategia Galicia Retorna, destinadas a facilitar el regreso y la integración de quienes deseen volver a Galicia.