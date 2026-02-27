Galicia es la comunidad de España en la que más llovió en la última semana

Galicia registró las mayores precipitaciones en España en la última semana, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Así, pese a que hubo varias jornadas en las que lució el sol después de varias semanas de precipitaciones, la comunidad gallega ha sido en la que más ha llovido entre el 18 y el 24 de febrero.

Las lluvias afectaron esos días a la mayor parte de la Península salvo a una franja que recorre el sur y el levante desde Huelva hasta Girona, según recoge Europa Press.

En Baleares y Canarias apenas se registraron precipitaciones salvo pequeñas cantidades en Mallorca. En concreto, se superaron los 10 l/m2 en Galicia, en el suroeste de Asturias, en Cantabria y País Vasco, en el Pirineo más occidental y en puntos más aislados del Sistema Central.

Las acumulaciones más destacadas, de más de 20 l/m2, se dieron en la mitad oeste de Galicia y en el Pirineo navarro. Entre las precipitaciones acumuladas en los observatorios principales, Aemet destaca los 44 l/m2 en Hondarribia/Malkarroa; los 26 l/m2 en San Sebastián/Igueldo; los 23 l/m2 en Vigo/Peinador; los 20 l/m2 en Pontevedra; los 19 l/m2 en Santiago de Compostela/Lavacolla y 16 l/m2 en Santander I/CMT.

El día 25 se registraron precipitaciones en Galicia y en el archipiélago canario.

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre de 2025 se cifran en 463 litros por metro cuadrado (l/m2), según la Aemet. Esto supone alrededor de un 38% más que el valor normal correspondiente a este periodo: 336 l/m2.

Las precipitaciones superan los valores normales en la mayor parte del territorio peninsular, excepto por una franja en el Cantábrico que va desde Asturias hasta el País Vasco y de un área reducida en el interior de Aragón. En este aspecto, destacan especialmente el cuadrante suroeste de la Península, junto con Extremadura, así como puntos de la fachada mediterránea o el delta del Ebro.

Allí, los acumulados superan ampliamente los valores normales y llegan incluso a duplicarlos. En cuanto a los archipiélagos, Aemet señala que las precipitaciones se sitúan por encima de lo normal en casi todo el archipiélago canario, así como en Baleares. En cambio, se mantienen por debajo de los valores normales en el este de la isla de Mallorca, en la Palma y en el sur de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.