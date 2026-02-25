El Gobierno apela a esperar a la sentencia tras la suspensión de la normativa gallega sobre dependencia y la eólica

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en declaraciones a medios en la sede de la DGT en una imagen de archivo Delegación del Gobierno en Galicia

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha vinculado con una "fase del procedimiento" la decisión del Tribunal Constitucional de levantar la suspensión provisional de la normativa gallega en materia de eólica y de dependencia, que había sido recurrida por el Ejecutivo central.

A preguntas de los periodistas recogidas por Europa Press, ha considerado que no hay que darle "mayor importancia" al entender que se trata de "medidas cautelares que ordinariamente se solicitan con la interposición del recurso".

"Vamos a esperar a la propia sentencia", ha recalcado en relación a un procedimiento del que ha dicho que el Estado busca "defender unas competencias que entiende propias".

Estas declaraciones las ha hecho después de que el conselleiro de Presidencia e Xustiza de la Xunta, Diego Calvo, calificase como "un duro varapalo" al Gobierno central y a su "estrategia en contra de Galicia" la decisión del Tribunal Constitucional.

En declaraciones a los medios este martes, Calvo ha defendido que el levantamiento de esta suspensión beneficiará a las personas que están tramitando la dependencia y la discapacidad y "beneficiará lógicamente al medioambiente en Galicia".

La prórroga de la AP-9, un procedimiento "inacabado"

Mientras, preguntado por la prórroga de la autopista AP-9 y sus críticas a la Xunta — tras anunciar que interpondrá un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional (AN) ante la "negativa" del Gobierno central a darle información sobre él —, Pedro Blanco se ha remitido a sus declaraciones en las que censuró la estrategia de "confrontación de la Xunta" y ha insistido en que se trata de un "procedimiento interno que a día de hoy no está acabado".

"Es un procedimiento inacabado", ha remarcado para referirse a las actuaciones entre la Comisión Europea y España. Mientras, ha cuestionado que la Xunta reclame esa información y no se aplicara "el cuento" en lo relativo a las peticiones de información por parte de la oposición en relación a Altri.

En otro orden de cosas, cuestionado por las demandas vecinales en protesta por el estado de algunas carreteras, ha asegurado que el Gobierno va a hacer "una inversión como nunca" tras una situación "excepcional" por los meses de temporales.