Prórroga AP-9: La Xunta lleva a la Justicia al Gobierno por no informarle sobre el proceso europeo

El Gobierno gallego ha acordado recurrir a la Audiencia Nacional (AN) ante la "negativa" del Gobierno central a darle información en relación al proceso abierto en Bruselas por la prórroga de la AP-9. Así lo ha anunciado este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal del Consello.

Rueda ha incidido en que Bruselas no solo cuestiona el cumplimiento de la normativa comunitaria, sino que la Comisión Europea ha advertido que España podría ser llevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no adopta medidas.

El presidente de la Xunta ha recalcado que el Gobierno gallego le ha pedido de forma reiterada tener acceso a las alegaciones estatales a este proceso sobre una prórroga autorizada en su día por un Ejecutivo estatal liderado entonces por el 'popular' José María Aznar, al entender que se trata de "un asunto de máximo interés" para la comunidad gallega.

Ante la "negativa" estatal a facilitarle estos datos, el presidente gallego ha ratificado que a la Xunta no le queda "otro remedio" que actuar por la vía judicial. Rueda ha explicado que presentará un recurso en la Audiencia Nacional para tratar de que se "obligue" al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez a trasladar al Gobierno autonómico los detalles que demanda: "Lamentamos que tenga que ser así".

