La Xunta desactiva el Plan Inungal tras cinco semanas en activo por el riesgo de inundaciones
La desactivación ha llegado después de que este sábado solo quedase en nivel naranja el río Barcés, en A Coruña
Más información: Mejora la situación de los ríos de Galicia: ocho ríos en riesgo de desbordamiento naranja, pero ninguno en rojo
La Xunta ha desactivado este domingo, 22 de febrero, el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal), tras cinco semanas en activo.
Tal y como ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, el nivel de normalidad que muestran los caudales y la información y previsión meteorológica para las próximas jornadas propician su desactivación.
Así, ha indicado que se "reduce considerablemente el riesgo por desbordamientos" en la Comunidad, después de semanas registrando abundantes precipitaciones.
El Gobierno gallego activó elPlan Inungal el pasado 20 de enero, y se mantuvo durante cinco semanas en activo. La desactivación ha llegado después de que este sábado solo quedase en nivel naranja el río Barcés, en A Coruña. Actualmente, ninguno presenta una alerta.