El gallego Adrián Vázquez llevará una pulpada al Parlamento Europeo para enseñarlo en Europa

El eurodiputado gallego del PP, Adrián Vázquez, anunció hoy en O Carballiño la organización de una gran pulpada en el Parlamento Europeo.

"Para que no vuelvan a dudar nunca más de cómo se come el polbo en nuestra tierra, Galicia", afirmó, recordando el polémico incidente ocurrido hace unas semanas en el comedor de la Eurocámara, cuando le sirvieron un plato presentado como "polbo á galega" que, según él, no se parecía en nada a la receta tradicional.

El anuncio se hizo durante un encuentro con miembros de la Asociación de Pulpeiros do Carballiño, al que también asistieron el presidente del PP de Ourense, Luis Menor, la secretaria general provincial, Sandra Quintas, y el portavoz del PP local, José Castro.

La pulpada, prevista para esta primavera en Bruselas, reunirá a un grupo de polbeiros y polbeiras de Carballiño, el lugar más icónico de este producto, para explicar a los responsables del catering del Parlamento Europeo cómo se prepara correctamente el polbo á galega.

Adrián Vázquez señaló que su objetivo es corregir la mala práctica gastronómica que él mismo denunció en redes sociales, donde mostró su indignación porque en un escaparate internacional tan importante se sirvieran "cuatro argolas de lula con patatas, cebolla y brócoli como si fuera polbo á galega".

El eurodiputado destacó además que esta iniciativa servirá para reivindicar ayudas europeas al sector pesquero y la eliminación de trabas burocráticas que "están ahogando a la gente del mar".

Para Luis Menor, la pulpada supone un "desagravio y un reconocimiento a una tradición centenaria", subrayando que la Festa do Polbo de Carballiño está declarada de Interese Turístico Internacional.

Menor destacó la importancia económica y cultural del pulpo para la villa y puso en valor el "apego a la tierra" del eurodiputado a la hora de defender los intereses de Galicia en Europa, criticando que otras fuerzas políticas "no se mojan como lo hace el PP”" en cuestiones clave para los gallegos.

Por su parte, José Castro resaltó que el anuncio permitirá poner en valor el pulpo de Carballiño y enseñar a la gente lo que es el auténtico polbo á galega, agradeciendo la presencia de Adrián Vázquez y de Luis Menor en la villa del Arenteiro.