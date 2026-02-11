De Alice a Wilma: por qué las borrascas tienen nombre y cuáles serán las próximas tras Nils

Imagen de archivo de un temporal de este año Álvaro Ballesteros - Europa Press

¿Alguna vez te has preguntado cómo y por qué se escogen los nombres de las borrascas? Estos nombres no se deciden en el momento en que se forma el fenómeno, sino que se establecen antes de que comience la temporada. Por eso, ya se sabe cómo se llamarán las próximas borrascas que afectarán a Galicia y al resto de España.

No todas las borrascas tienen nombre. Solo aquellas que se consideran "de gran impacto", según explica la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología). El objetivo es mejorar la comunicación y que la población identifique con claridad los avisos y alertas meteorológicas. Cada temporada cuenta con 21 nombres, que siguen orden alfabético y se alternan entre nombres masculinos y femeninos.

¿Quién pone nombre a las borrascas?

Los nombres de las borrascas no se eligen al azar ni en el momento en que se forman. Detrás de cada elección hay un sistema organizado de varios países europeos.

En el caso de España, los encargados de poner nombre a las borrascas y danas de gran impacto son los servicios meteorológicos que forman parte del Grupo Suroeste europeo: Aemet (España), Météo-France (Francia), IPMA (Portugal), RMI (Bélgica), MeteoLux (Luxemburgo) y el Servei Meteorològic Nacional (Andorra).

Este grupo trabaja coordinado con otros equipos europeos:

Grupo Oeste : Reino Unido, Irlanda y Países Bajos

: Reino Unido, Irlanda y Países Bajos Grupo del Norte : Noruega, Suecia y Dinamarca

: Noruega, Suecia y Dinamarca Grupo Central : Alemania, Austria, Suiza, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría

: Alemania, Austria, Suiza, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría Grupo del Mediterráneo central : Italia, Eslovenia, Croacia, Macedonia del Norte, Montenegro y Malta

: Italia, Eslovenia, Croacia, Macedonia del Norte, Montenegro y Malta Grupo del Mediterráneo oriental: Grecia, Chipre e Israel

Cada grupo tiene su propia lista de nombres para las borrascas de gran impacto que afecten a su zona.

¿Cuándo lleva nombre una borrasca?

Tan solo reciben nombre las borrascas y danas de gran impacto. La primera con nombre en la historia de España fue Ana. En la temporada actual nos encontramos en la borrasca número 14, que ha sido bautizada como Nils.

Borrascas y danas con gran impacto Aemet

¿Qué es eso de "borrasca o dana de gran impacto"? Una borrasca o depresión es un sistema de bajas presiones típico de las latitudes medias (30-60º), donde el viento gira en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte. Puede provocar vientos fuertes y lluvias, y se le pone nombre cuando puede causar un gran impacto en personas y bienes.

Por su parte, una dana, también llamada gota fría, es una baja presión en capas altas de la atmósfera que se separa de la circulación general. Puede generar lluvias intensas y persistentes, aunque no todas tienen consecuencias graves.

"Una borrasca o dana se nombrará, con carácter general, cuando se prevean condiciones que den lugar a la emisión de avisos de viento (en el caso de AEMET, racha máxima) de nivel naranja o rojo asociados a dicha baja en alguno de los seis países del Grupo Suroeste y que se espere que puedan producir un gran impacto en varias zonas", indican desde la Aemet.

En el caso de España, se trata de rachas máximas superiores a 90, 100 y 110 Km/h dependiendo de las zonas.

El criterio para nombrar una borrasca puede "relajarse" en cuanto al viento. Es decir, puede ser suficiente con avisos amarillos por rachas de 70, 80 o 90 km/h, según la zona, si además se prevén lluvias importantes con avisos naranja o rojo.

En el caso de las danas, como los fenómenos adversos suelen estar ligados a "lluvias y/o nevadas intensas y persistentes", pueden recibir nombre aunque no haya avisos por viento.

¿Por qué llevan nombre?

Los nombres se fijan antes de que empiece la temporada. El pasado 1 de septiembre de 2025, la Aemet en colaboración con Météo-France, IPMA, RMI, MeteoLux y el Servei Meteorològic Nacional, comenzó la novena temporada de nombramiento de borrascas con gran impacto sobre los países del suroeste de Europa.

La Universidad de Berlín nombra a las borrascas y anticiclones desde 1954. Sin embargo, el sistema actual en el suroeste de Europa comenzó en la temporada 2017-2018, cuando Aemet, Météo-France e IPMA decidieron crear una lista oficial de nombres para mejorar la comunicación con los medios, las instituciones y la población.

Así, poner nombre a las borrascas ayuda a que la información sea más clara, que los avisos lleguen mejor a la ciudadanía y que todos identifiquemos con mayor rapidez los temporales de mayor relevancia.

Nombres de las borrascas y danas de la temporada 2025 - 2026