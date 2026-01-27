El tren en Galicia registra dos incidencias "leves" en Quiroga (Lugo) y en el eje atlántico

La red ferroviaria de Galicia ha registrado una avería leve en la infraestructura en el eje atlántico y un desprendimiento también "leve", según Adif, en una trinchera a la altura de Quiroga (Lugo) a causa del mal tiempo.

El desprendimiento en Quiroga afectó a un tren Alvia que procedía de Barcelona, lo que le obligó a estar tiempo parado. El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha señalado que es un "incidente que afortunadamente ya fue superado" y sin "ninguna persona herida".

Además, Blanco ha atribuido los hechos a una situación meteorológica "excepcional" en cuanto a precipitaciones y por la concatenación de "varias borrascas".

Por otro lado, la avería leve en el eje atlántico afectó a la infraestructura a primera hora de este martes, en concreto en los trayectos entre Catoira (Pontevedra) y A Escravitude (A Coruña).

Adif destaca que la avería, que se registró minutos antes de las 07:00 horas, fue por ocupaciones de circuito de vía, con trenes de larga y media distancia afectados con retrasos medios estimados de 24 minutos, fue "reparada de inmediato".

Así, fuentes de esta empresa pública y de Renfe consultadas por Europa Press señalan que se solucionó a las 09:24 horas y que "desde esa hora se normalizó la circulación".

Transporte alternativo

Mientras tanto, las condiciones meteorológicas adversas mantienen suspendidos este martes los trenes de la red convencional entre Ourense y Santiago y el servicio Ourense-Vigo Guixar, así como el ancho métrico entre Ferrol y Cudillero.

Ante estas afectaciones, la operadora ferroviaria Renfe ha establecido planes alternativos de transporte por carretera.