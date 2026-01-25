Fallece Luis Calvo, padre de Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes

La localidad de San Sadurniño (A Coruña) despedirá este lunes, 26 de enero, a Luis Calvo, padre de Diego Calvo, quien ha fallecido a los 89 años de edad. Los restos mortales del finado se encuentran actualmente en el túmulo número 7 del tanatorio San Lorenzo, en Ferrol.

Según han confirmado fuentes cercanas a Europa Press, la comitiva fúnebre partirá a las 15:30 horas hacia el municipio de San Sadurniño. Allí se celebrará el entierro y funeral en el cementerio de la iglesia de Santa María de San Sadurniño.

Luis Calvo se dedicó toda su vida, hasta su jubilación, a atender la ferretería que llevaba su mismo nombre y que estaba situada en San Sadurniño, localidad de la que es natural su hijo.

La noticia ha generado muestras de afecto hacia la familia Calvo en la comarca de Ferrolterra, dada la vinculación tanto del fallecido como la de su hijo a la vida pública.