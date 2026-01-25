El BNG pide a la Xunta y al Estado cubrir el 100% del coste del Servizo de Axuda no Fogar

La diputada del BNG Olalla Rodil ha insistido en sus críticas al "infrafinanciamiento crónico" del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) por parte de la Xunta de Galicia y el Gobierno de España, a los que acusa de "chantaje" por "negarse a financiar el coste real" de esta prestación, y ha pedido que lo asuman al completo "a partes iguales".

"Va a, además de asfixiar a los ayuntamientos, ahondar y agravar aún más en los déficits estructurales que arrastra el SAF", ha censurado en un audio remitido a los medios que recoge Europa Press.

La parlamentaria ha citado, entre las problemáticas, listas de espera que impiden que personas puedan acceder a horas, pese a tener el "derecho reconocido por ley", y la "precariedad laboral y salarial" de las trabajadoras.

En este sentido, Rodil ha censurado el acuerdo de financiación pactado por la Xunta y la Fegamp, que prevé que la aportación autonómica llegue a los 18 euros por hora en 2028.

"No cubre el coste real del servicio, que en muchos municipios supera los 23 euros a hora común y los 25 la extraordinaria", ha defendido.

Para ilustrarlo, ha dado ejemplos concretos: en O Porriño el precio es de 23,79 euros/hora; en Láncara, de 24 euros, y en Vila de Cruces, de 23,31 euros la hora común, que se elevan a 26,81 euros en los domingos y festivos. En esta línea, ha calificado la subida de "insulto" y ha llamado a las administraciones autonómica y estatal a asumir al 100% su coste.

Protocolos de seguridad

Por otra parte, ha mostrado su preocupación en relación a la seguridad después de que, en verano de 2025, mataran a una trabajadora de O Porriño mientras atendía a una mujer dependiente.

"En aquel momento, saltaron todas las alarmas y todas las administraciones, entre ellas, la Xunta, se comprometieron a adoptar protocolos de prevención", ha recordado.

"En el BNG nos preguntamos: ¿cómo se van a garantizar esas medidas de seguridad tan necesarias en el SAF con este financiamiento?", ha retorizado y, a continuación, ha tachado de "evidente" que al Gobierno gallego "no le preocupa ni lo más mínimo" la situación de las trabajadoras.