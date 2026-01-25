El BNG pide a la Xunta y al Estado cubrir el 100% del coste del Servizo de Axuda no Fogar
La diputada Olalla Rodil sostiene que asfixia a los ayuntamientos
La diputada del BNG Olalla Rodil ha insistido en sus críticas al "infrafinanciamiento crónico" del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) por parte de la Xunta de Galicia y el Gobierno de España, a los que acusa de "chantaje" por "negarse a financiar el coste real" de esta prestación, y ha pedido que lo asuman al completo "a partes iguales".
"Va a, además de asfixiar a los ayuntamientos, ahondar y agravar aún más en los déficits estructurales que arrastra el SAF", ha censurado en un audio remitido a los medios que recoge Europa Press.
La parlamentaria ha citado, entre las problemáticas, listas de espera que impiden que personas puedan acceder a horas, pese a tener el "derecho reconocido por ley", y la "precariedad laboral y salarial" de las trabajadoras.
En este sentido, Rodil ha censurado el acuerdo de financiación pactado por la Xunta y la Fegamp, que prevé que la aportación autonómica llegue a los 18 euros por hora en 2028.
"No cubre el coste real del servicio, que en muchos municipios supera los 23 euros a hora común y los 25 la extraordinaria", ha defendido.
Para ilustrarlo, ha dado ejemplos concretos: en O Porriño el precio es de 23,79 euros/hora; en Láncara, de 24 euros, y en Vila de Cruces, de 23,31 euros la hora común, que se elevan a 26,81 euros en los domingos y festivos. En esta línea, ha calificado la subida de "insulto" y ha llamado a las administraciones autonómica y estatal a asumir al 100% su coste.
Protocolos de seguridad
Por otra parte, ha mostrado su preocupación en relación a la seguridad después de que, en verano de 2025, mataran a una trabajadora de O Porriño mientras atendía a una mujer dependiente.
"En aquel momento, saltaron todas las alarmas y todas las administraciones, entre ellas, la Xunta, se comprometieron a adoptar protocolos de prevención", ha recordado.
"En el BNG nos preguntamos: ¿cómo se van a garantizar esas medidas de seguridad tan necesarias en el SAF con este financiamiento?", ha retorizado y, a continuación, ha tachado de "evidente" que al Gobierno gallego "no le preocupa ni lo más mínimo" la situación de las trabajadoras.