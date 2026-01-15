Las tiendas de proximidad se consolidan como vía imprescindible para el consumo local en Galicia

Más de la mitad de los gallegos, el 56%, acude a comprar a las tiendas de conveniencia al menos un par de veces por semana, lo que hace que este tipo de establecimientos se consolide como una pieza fundamental en la vida cotidiana de los consumidores de la región por su capacidad de ofrecer soluciones inmediatas gracias a su cercanía.

Así lo revela el estudio ‘Hábitos de compra en tiendas de conveniencia: tendencias y patrones’, realizado por CS On Research para Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), que confirma que prácticamente la totalidad de los consumidores de nuestro país (99 %) acude a este tipo de establecimientos.

En concreto, un 40% de los gallegos lo hace entre dos y tres veces por semana, mientras que el 16% todos o casi todos los días. La frecuencia media de compra en estas tiendas de proximidad en la región es de 2,3 veces.

Lo más valorado por los consumidores gallegos para acudir a estos establecimientos es su proximidad y cercanía. Para el 86% de los consultados, este es un aspecto que aprecian mucho o bastante.

Un 80% reconoce la importancia de contar con bienes básicos o esenciales, y el 80%, la disponibilidad y variedad de productos para el consumo inmediato.

Por ejemplo, entre los productos considerados “salvavidas” existentes en las tiendas de conveniencia, los refrescos fríos son la opción preferida para el 57% de los consumidores gallegos, solo por detrás de los que compran el pan a última hora, el 77%.

De las diez marcas de refrescos más demandadas, seis pertenecen a Coca-Cola: el 49% suele comprar Coca-Cola en tiendas de conveniencia, el 24% se decanta por Aquarius, el 21% por Fanta, el 14% por Fuze Tea, el 10% por Monster y el 5% opta por Sprite.

Respecto a los formatos de Coca-Cola, el más demandado es la lata de 330 ml (22%) y se compran entre 1-2 latas a la semana por consumidor en este tipo de establecimientos. Los principales motivos de compra de refrescos de Coca-Cola en estas tiendas son la cercanía (24%) y el consumo inmediato (22%).

Cercanía, rapidez y adaptación

La experiencia de compra también se valora positivamente entre los gallegos: el 75% afirma ser atendido siempre o casi siempre por la misma persona, y que recibe, en el 90% de los casos, un trato cercano, profesional y amable; lo que refuerza el vínculo entre el consumidor y el comercio local.

“La cercanía, la rapidez en la compra y la capacidad de adaptarse a las necesidades inmediatas del consumidor por parte de estos establecimientos han convertido a las tiendas de barrio, las de toda la vida, en un pilar fundamental del consumo diario", ha explicado Rubén Casado, director de Desarrollo de Negocio de Coca-Cola Europacific Partners.

"Su éxito radica en ofrecer productos esenciales al alcance de la mano, mantener horarios flexibles y generar una experiencia de compra ágil que responde perfectamente a la rutina moderna”, añadió el director.

No es de extrañar, por tanto, que algunos de los principales motivos para acudir a las tiendas de conveniencia sean la proximidad (60%), resolver necesidades urgentes o imprevistas (36%) o apoyar al comercio local (26%).

El estudio revela que la mayoría de las compras se concentran en horario de tarde, coincidiendo con la salida del trabajo o de clase. Algo más de la mitad de los consumidores que acuden a estos establecimientos, lo hacen por urgencias u olvido (52%), y un 36% lo hace principalmente por caprichos u antojos.

Para estos consumidores se convierten en “salvavidas” del día a día, especialmente de los que viven en entornos urbanos. El 61% reconoce haber recurrido a una tienda de conveniencia cuando le faltaba un ingrediente esencial para cocinar, seguido de quienes lo hicieron por un antojo (43%), o por la llegada de una visita inesperada (24%).