La Xunta de Galicia prorroga hasta febrero las medidas contra la dermatosis nodular

La Consellería do Medio Rural mantendrá las medidas de prevención frente a la dermatosis nodular contagiosa hasta el 1 de febrero de 2026, inclusive, con el objetivo de proteger la cabaña bovina gallega.

La prórroga será publicada el próximo 30 de diciembre en el Diario Oficial de Galicia, ya que la vigencia actual finalizaba el día 31 de este mes.

Con esta resolución, se permite la celebración de ferias, certámenes, subastas, mercados y concentraciones de ganado bovino con fines comerciales, siempre que los animales procedan de explotaciones gallegas.

En el caso de concursos o exhibiciones de carácter extraordinario, será necesaria la autorización previa de la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, y la participación quedará igualmente limitada a ganado de origen gallego.

La Xunta mantiene activo el periodo de vigilancia veterinaria oficial de 21 días para todos los bovinos procedentes de explotaciones situadas fuera de Galicia con destino a vida. Durante este tiempo, las explotaciones que incorporen animales de otras comunidades o del extranjero quedarán inmovilizadas de forma cautelar, afectando tanto a los nuevos ejemplares como al resto del ganado presente.

Asimismo, sigue siendo obligatoria la desinsectación de todos los bovinos de la explotación receptora y de los vehículos de transporte de ganado que entren en Galicia, tanto para vida como para sacrificio.

En este último caso, se mantiene la posibilidad de entrada siempre que los animales sean trasladados directamente a matadero. Estas actuaciones contarán con el control de los Servicios Veterinarios Oficiales, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Desde Medio Rural se lanza un mensaje de tranquilidad al sector, ya que no existe constancia de ningún caso de esta enfermedad en Galicia y se recuerda que no se transmite a las personas, ni por contacto directo ni por el consumo de productos de origen bovino.

Al mismo tiempo, la Consellería insiste en reclamar al Ministerio de Agricultura una mayor coordinación entre comunidades autónomas, así como el impulso, en el marco de la Unión Europea, de una vacuna preventiva y la revisión de la clasificación de la enfermedad, actualmente considerada de máxima gravedad.

La dermatosis nodular contagiosa es una enfermedad vírica de alta difusibilidad que puede causar graves perjuicios económicos al sector bovino, motivo por el que la Xunta considera necesario mantener medidas cautelares ante el aumento del riesgo derivado de su detección en otras zonas de España y de la Unión Europea.