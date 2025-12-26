La Xunta destina 5,4 millones de euros a ayudas periódicas para víctimas de violencia de género

La Xunta de Galicia destina cerca de 5,4 millones de euros a la nueva convocatoria para 2026 de las ayudas económicas periódicas dirigidas a mujeres que sufren violencia de género.

La orden de estas ayudas fue publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el pasado martes 23 de diciembre, con un presupuesto inicial susceptible de ampliación si fuera necesario.

Estas ayudas se conceden de manera ininterrumpida por un periodo máximo de doce meses, con importes que oscilan entre 200 y 800 euros mensuales, en función de los ingresos de la solicitante, del número de hijos o hijas a cargo y de si presentan alguna discapacidad.

Podrán acceder a estas prestaciones las mujeres que cumplan los siguientes requisitos: ser mayores de edad, estar empadronadas y residir en Galicia (o disponer de permiso de residencia en el caso de extranjeras), tener ingresos mensuales iguales o inferiores al doble del IPREM, y no haber recibido esta ayuda previamente.

Además, deberán acreditar que sufren violencia de género mediante órdenes de protección, sentencias judiciales, informes administrativos u otros documentos de las autoridades competentes.

El plazo para solicitar la prestación comenzará cinco días hábiles después de la publicación en el DOG y permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2026.

La ayuda también está disponible para mujeres que padecen explotación sexual o trata, así como para aquellas que han perdido a sus hijos por actos del agresor, en casos de violencia vicaria.