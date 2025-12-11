El PSdeG pedirá a la ejecutiva crear una Comisión Gestora en Lugo tras la dimisión de José Tomé

La dimisión voluntaria de José Tomé como presidente de la Diputación de Lugo, tras las denuncias por acoso sexual presentadas por al menos seis mujeres, y su renuncia a todos sus cargos en el PSOE de Lugo ha generado indignación en el PSdeG. Este jueves, el secretario xeral del partido, José Ramón Gómez Besteiro, emitió un comunicado a la militancia en el que subraya la necesidad de "tolerancia cero" frente a cualquier acción de este tipo contra las mujeres.

Besteiro asegura que el partido "no mira hacia otro lado" y que ya están activados todos los mecanismos internos para investigar los hechos con rigor. Además, remarca que la prioridad del PSdeG es "proteger a las víctimas, garantizar su anonimato y actuar con independencia y transparencia".

De esta manera, anuncia que el PSdeG propondrá a la Ejecutiva Federal el nombramiento inmediato de una Comisión Gestora en la provincia de Lugo: "Haremos, una vez más, lo que siempre hemos hecho: actuar con serenidad, con firmeza y mirando de frente los problemas". Por ello, este viernes se reunirá la dirección del partido en Galicia para abordar la situación y, posteriormente, comparecerá ante los medios.

En el escrito, el líder del partido en Galicia indicaba que José Tomé ya no forma parte del PSdeG: "Solicitó su suspensión de militancia y anunció su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo y el abandono de todos los grupos socialistas. Era lo que debía hacer. Era lo que tenía que hacer". Asimismo, Besteiro indica que eso mismo era lo que le exigía el partido, junto a la entrega de las actas: "Es una obligación ética".

Por otro lado, transmite a la militancia que "no tiene acceso a ninguna denuncia presentada a través del canal específico del partido contra el acoso", dado que el protocolo garantiza el anonimato absoluto para que las mujeres se sientan seguras para dar el paso de denunciar. "Por eso, os pido respeto para quienes hayan sufrido estos hechos y confianza en el trabajo del Órgano contra el Acoso, que actuará con independencia y garantías totales", pide Besteiro.

"En estos momentos tan difíciles es cuando un partido se retrata", añade el socialista. Recalcando que el partido "siempre" estará del lado de las víctimas, animándolas a denunciar este tipo de casos de acoso. Por último, el secretario del PSdeG pide a la militancia que, pese a que no son días fáciles, se sientan "orgullosos" de que "este partido no calla, no se esconde y no se amedrenta".