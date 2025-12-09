Aemet advierte del tiempo en Galicia: fuertes rachas vientos de hasta 100 km/h y temporal marítimo

Mientras gran parte de España mantiene un ambiente estable, Galicia permanece en alerta naranja por fuertes rachas de viento y precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el oeste y sur de la región.

La situación para este martes no será muy diferente a la jornada de ayer, lunes. El viento será el gran protagonista del día, con rachas que podrían alcanzar los 100 km/h en algunas zonas altas y litorales gallegos.

Rachas de hasta 100 km/h, temporal marítimo y lluvias

El puente de la Constitución ha estado marcado por un importante cambio de tiempo, cuyos efectos seguimos notando con fuerza. Este temporal ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar varias alertas.

En la provincia de A Coruña, el organismo estatal tiene activados avisos naranja por viento de hasta 100 km/h y olas y amarillo por lluvia. Pontevedra permanece en riesgo importante por oleaje y en aviso amarillo por viento y lluvia. En Ourense la alerta es por precipitaciones y en Lugo, por fuerte oleaje.

09/12 10:48 AVISOS HOY Y MAÑANA | Galicia: lluvias, vientos y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/nhkAcYuyem pic.twitter.com/wHAVGUtEE7 — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) December 9, 2025

Aemet apunta a precipitaciones "persistentes" y "localmente fuertes" en el oeste y sur de Galicia, así como a "rachas muy fuertes" de viento de componente sur. La región estará en alerta naranja prácticamente durante las 24 horas del día, según informa Europa Press.

En cuanto a las temperaturas, serán normales para este periodo del año, con valores que en general descenderán moderadamente. En las grandes ciudades, las temperaturas máximas se situarán entre los 15 y 17ºC, mientras que en zonas de alta montaña rondarán los 10ºC.

Actividades suspendidas y desprendimiento de tierra en Valdoviño

Ante la alerta naranja por viento, la Comisión Escolar de Alertas suspende hasta las 16:00 horas las actividades en el exterior de los centros educativos del oeste y suroeste de A Coruña.

La actividad deportiva federada y Xogade en el mar también queda suspendida hasta finalizar el martes en el oeste de A Coruña (Costa da Morte), así como en el noroeste y suroeste coruñés, Rías Baixas, Miño de Pontevedra y Mariña de Lugo.

Como consecuencia del temporal, los acantilados de Campelo sufrieron un desprendimiento de tierra, un proceso que, en palabras del alcalde de Valdoviño, Alberto González, es "completamente natural".

No obstante, ha pedido a la ciudadanía extremar las precauciones y "no acercarse a la zona", ya que el terreno, por la lluvia y el viento de estos días, está "debilitado". "Puede seguir pasando", ha advertido el regidor.