Galicia permitirá de nuevo las ferias de ganado bovino con animales solo de explotaciones gallegas

Varias vacas durante la Feira do Poldro e do Gando do Monte, a 28 de septiembre de 2025, en Muras, Lugo, Galicia (España). Carlos Castro - Europa Press

La Consellería do Medio Rural ha actualizado las medidas de prevención frente a la dermatosis nodular contagiosa, autorizando de nuevo la celebración de ferias, certámenes, subastas, mercados y concentraciones de ganado bovino en Galicia.

De momento, únicamente podrán participar animales procedentes de explotaciones gallegas, y los vehículos que lleguen desde fuera deberán acceder vacíos, limpios, desinfectados y desinsectados.

Las medidas vienen publicadas en el Diario Oficial de Galicia y entrarán en vigor el 1 de diciembre.

En paralelo, la Xunta mantiene el periodo de vigilancia veterinaria oficial de 21 días para todo el ganado que llegue desde fuera de Galicia con destino a vida.

Durante ese tiempo, toda la explotación quedará inmovilizada de forma cautelar, afectando a los animales presentes en el momento de la entrada de los nuevos ejemplares.

La consellería recuerda además que sigue siendo obligatoria la desinsectación de todos los bovinos, así como la de los vehículos que transporten animales hacia el territorio gallego.

Otro de los requisitos que permanecen activos es la necesidad de autorización previa de la Dirección Xeral de Gandaría para concursos, subastas o exhibiciones extraordinarias, las cuales también deberán realizarse exclusivamente con ganado de explotaciones gallegas.

Los Servizos Veterinarios Oficiais continuarán realizando controles de desinsectación, inmovilizaciones cautelares y verificaciones de limpieza, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Pese a la batería de medidas, Medio Rural envía un mensaje de tranquilidad al sector, recordando que no existe ningún caso detectado en Galicia y que la dermatosis nodular contagiosa no se transmite a las personas, ni por contacto directo ni por el consumo de productos de origen animal.

La Xunta insiste en que sigue reclamando al Ministerio de Agricultura una estrategia estatal clara, una vacuna marcada de uso preventivo y un cambio en la categoría de la enfermedad dentro del marco europeo, al entender que su clasificación actual resulta demasiado exigente para el sector.

La consellería explica que, aunque en Cataluña se notificaron varios focos en los últimos meses, no se han registrado nuevos desde el 24 de octubre, y la vacunación en las zonas afectadas está muy avanzada.

Aun así, la evolución en otros países de la Unión Europea con fuerte relación comercial con España mantiene el nivel de riesgo elevado, lo que justifica la continuidad de las medidas cautelares en Galicia.