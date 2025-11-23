Roberto Barba: "Galicia está en el podio de los mejores recursos contra la violencia de género"

Galicia en este momento ha implementado programas y recursos muy novedosos como la Ley de violencia digital, el protocolo de la policía local, la guía de violencia sexual, la guía de mujeres con discapacidad de violencia de género o la implementación de los inmóviles.Yo creo que es un año muy puntero en recursos pioneros, algunos de ellos en Galicia.

Por otra parte, seguimos haciendo las mismas políticas de prevención y sensibilización y detección de violencia de género y, sobre todo, la novedad importante de este año en educación es que por primera vez en España hemos creado un programa pionero en el cual una víctima de violencia de género real, asistida por una terapeuta y accesibilidad por una persona profesional en trauma, pues se desplaza a los centros escolares para mostrar claramente la realidad de la violencia de género y, sobre todo, para demostrar a los niños y niñas que la violencia de género no es algo que está alejado a miles de kilómetros de distancia, sino que está ahí, a su alrededor. Es un programa que está dando unos resultados muy positivos.

¿Qué datos destacaría como más preocupantes y cuáles como esperanzadores?

Están aumentando las denuncias y yo creo que aumentan las denuncias porque cada vez hay más sensibilización, hay más campañas de prevención de la violencia y las víctimas al final se sienten apoyadas y arropadas con la administración. Por tanto, yo creo que eso es un dato a tener en cuenta. Sí que es cierto que desde hace un tiempo, sobre todo la gente más joven este utilizando las tecnologías para realizar violencia de género digital. De ahí precisamente la promulgación de la primera Ley de Violencia Digital de España que estamos ahora mismo tramitando en el Parlamento.

¿Ha cambiado el perfil de las víctimas o de los agresores en los últimos años?

Gente más joven. Vamos a ver, la violencia de género no tiene un perfil concreto, no tiene una profesión, no tiene una cultura, no está intrínseca en nuestra sociedad. Lo único que notamos desde hace unos años es que hay más gente joven víctima de violencia de género y hay más mujeres jóvenes que denuncian. Eso hace 10 o 15 años no sucedía.

¿Qué impacto está teniendo la violencia digital o el ciberacoso en las mujeres, especialmente jóvenes?

Es curioso porque de nuevo las mujeres vuelven a ser el punto de mira. Las estadísticas que hemos hemos recogido todavía muy someras, nada especificadas, pero sí se empieza a visibilizar el problema que hay. 7 de cada 10 víctimas de violencia digital son mujeres o niñas. Y el 94% de las imágenes que se crean con la IA son pornografía no consentida y el 90% de esas imágenes representan siempre el cuerpo de una mujer o una niña.

Por lo tanto, nuevamente las mujeres salen perdiendo en esta batalla y vuelven a ser el punto de mira. Por lo tanto, es necesario reforzar las políticas y los recursos de prevención para luchar y para revertir esta situación. De ahí precisamente la iniciativa nuestra de promulgar la primera ley de violencia digital.

"La violencia de género es el ataque directo de un hombre a una mujer por el mero hecho de ser mujer"

¿Cómo se está trabajando con adolescentes, tanto chicos como chicas, para detectar relaciones tóxicas o controladoras?

Concretamente tenemos 22 programas educativos y este año hemos implementado un programa más, que es precisamente la introducción de una víctima en los institutos, sobre todo de bachillerato, donde la víctima cuenta y narra su historia de manera correcta, amplia y sin limitación ninguna. También quiero alabar que hemos reforzado la postura del Centro Quérote y, están haciendo un papel fundamental incluso a la gente joven, están empezando incluso a hacer convenios con sanidad para realizar incluso pruebas específicas de VIH y enfermedades de transmisión sexual y pruebas de embarazo.

Todos estos programas van acompañados van presididos por tres patas muy importante: la detección, la sensibilidad, la prevención, que eso es lo importante, y seguir trabajando y seguir metiéndonos en la mente sobre todo los más jóvenes, diciéndoles que una relación de pareja es una relación de pareja. No tiene por qué ser ni tortuosa y sobre todo ni menoscabar ni agredir a tu pareja por el mero hecho de que sea una mujer, que esa es la violencia de género.

Hay que tener en cuenta que la violencia de género es el ataque directo de un hombre a una mujer por el mero hecho de ser mujer.

¿Cómo se coordinan Xunta, concellos, juzgados, fuerzas de seguridad y servicios sanitarios para detectar casos y actuar de forma más rápida?

La verdad es que es una tarea ardua y difícil, sobre todo porque cada uno en nuestra administración correspondiente. A la hora precisamente de realizar esto, nosotros tenemos protocolos de actuación. Por ejemplo, en la red de tratas, en la red de explotación sexual, tenemos un protocolo de coordinación entre la Xunta de Galicia y las Fuerzas del Estado y colaboramos de manera correcta. Estamos haciendo un protocolo de primera actuación con las policías locales, precisamente para que la policía local tenga un conocimiento exhaustivo, técnico y además homogéneo en todo el territorio para actuar con los delitos de violencia de género.

Es una labor que tenemos que seguir potenciando. Pero es una labor que estamos consiguiendo porque nos tenemos que meter en todos las esferas. Por ejemplo, acabamos de dictar la primera guía de mujeres con discapacidad. en colaboración porque lo tenemos que hacer con las entidades de personas con discapacidad.

Estamos a punto de publicar la primera guía de violencia sexual, guía de orientación de violencia sexual para víctimas de violencia sexual, que también en este caso lleva aparejado una serie de preguntas y respuestas para que las víctimas de violencia sexual conozcan sus derechos y conozcan los recursos a los que pueden acudir, lógicamente, para solventar su problema o bien para verificarse los programas y recursos cuando sean víctimas de violencia sexual.

Sobre la solicitud de A Coruña de un centro de crisis: "Estudiaremos la posibilidad en su momento"

A Coruña ha demandado a la Xunta esta semana un centro de crisis de violencia de género. ¿Qué tiene que decir la Xunta?

Nosotros hemos puesto a funcionar 5 centros de crisis. La ley nos exige un centro de crisis por provincia. En A Coruña hemos creado dos centros de crisis, uno en Ferrol y otro en Santiago. Y después uno por cada provincia. Por tanto, tenemos cinco centros de crisis, es decir, uno más de lo que nos exige la ley. La alcaldesa de A Coruña ha solicitado un centro de crisis a mayores en la ciudad. Nosotros de momento, como es un recurso que acaba de implementarse, no tenemos tampoco un reporte todavía de cómo funciona la evolución que va a tener el centro de crisis.

Nosotros no vamos a negarnos en este sentido y una vez que sepamos la evolución, si es necesario, estudiaremos la posibilidad de realizar o de implementar otro centro de crisis. Pero primero tenemos que saber el resultado y el funcionamiento de este nuevo recurso que repito, que son centros que llevan 11 meses funcionando en España. Si esto funciona bien y además tiene en este caso una capacidad de trabajo importante, pues lógicamente tendremos que valorar si efectivamente hacen falta o no más centro de crisis y lo valoraremos en su momento. Por lo tanto, no nos negamos a ningún tipo de ampliación en este sentido.

"7 de cada 10 mujeres que fueron asesinadas el año pasado en España no habían denunciado"

¿Y qué queda por hacer en materia de lucha contra la violencia de género?

Lo primero, la concienciación. Lo que no podemos dejar es que haya gente que siga creyendo que la violencia de género no les afecta. No es algo privado, es algo que trasciende del ámbito privado, del ámbito de la relación de pareja y lógicamente trasciende a la sociedad. Y ese es el mensaje que tenemos que dar y tenemos que trabajar sobre ese mensaje.

Conozco los recursos de otras comunidades autónomas y puedo asegurar que Galicia está en el podio de los mejores recursos y programas para luchar contra la violencia.¿Qué es mejorable? Sí, que tenemos que mejorarlo, sí, pero sobre todo poniendo el foco en la prevención, la socialización y la detección. Lo que más cuesta es la detección

Y es que, 7 de cada 10 mujeres que fueron asesinadas el año pasado no habían denunciado. Por tanto, eran mujeres invisibles, no habían sido visibilizadas porque una mujer, una vez que denuncia, deja de ser invisible para ser visible. Ya forma parte del sistema, ya se la conoce, ya tiene un seguimiento incluso policial. Lo que tenemos que procurar en este caso es la detección de la violencia y precisamente para eso trabajamos en un programa por el 25-N que será pionero a efectos de detección.