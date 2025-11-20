La delegación del Gobierno en Galicia reivindica 50 años de democracia desde Meirás

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en el Pazo de Meirás. Delegación del Gobierno en Galicia

El 20 de noviembre de 1975, hace hoy 50 años, el dictador Francisco Franco fallecía. Su muerte abrió paso a la democracia y a la libertad en España, un hecho histórico que se lleva conmemorando todo este 2025 y que en la jornada de hoy tiene especial relevancia.

Desde el Pazo de Meirás —que será declarado Lugar de Memoria Democrática— el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha reivindicado medio siglo de democracia recordando "a valentía colectiva que nos trouxo ata o país plural, próspero e aberto que hoxe somos".

Blanco reiteró el compromiso del Gobierno central con la memoria democrática en Galicia para la reparación de la dignidad de las víctimas de la dictadura y sus familias.

"Defender a democracia é ampliar dereitos e construír unha sociedade máis cohesionada a ese é o noso compromiso hoxe e todos os días", subrayó.

Dentro de Galicia, el delegado del Gobierno destacó el trabajo del ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, citando las incoaciones de expedientes para las declaraciones como Lugar de Memoria Democrática del Pazo de Meirás, Ferrol y la isla de San Simón.

También citó los más de 500.000 euros invertidos desde 2020 para exhumaciones, investigaciones y publicaciones, la mitad de ellos canalizados a través de la Xunta de Galicia. Asimismo, recordó el convenio con la Universidade de Santiago de 200.000 euros para elaborar el censo gallego de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura llevado a cabo por el grupo Histagra y que lleva cuatro años localizando desaparecidos.

El programa 50 años de España en Libertad continúa con un ciclo de conferencias en Ourense, una jornada sobre memoria y archivos históricos en Lugo, acciones en medios de comunicación y redes para sensibilizar a la juventud, la representación de la obra As Alumnas en auditorios de toda Galicia, homenajes a los gobernadores civiles asesinados en 1936 o la colocación de una pancarta institucional.

Meirás protagoniza un programa especial de 'La noche en 24 horas'

También Meirás fue protagonista anoche de La Noche en 24 horas, un programa de TVE que bajo el título 50 años del gran cambio emitió desde el Pazo ubicado en Sada un especial sobre el franquismo, desde la imposición del régimen militar tras la Guerra Civil (1939) al fallecimiento del dictador (1975), que permitió abrir la puerta a la transición democrática.

Presentado por el periodista gallego Xabier Fortes, el programa contó con la intervención del alcalde de Sada, Benito Portela, o el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, además del periodista Mariano Sánchez Soler, autor del libro La Familia Franco S.A.

Todo ello en la que fue la residencia de verano de Franco, donde llegó a celebrar Consejos de Ministros y en un pazo que fue propiedad de la familia Franco hasta 2020, cuando el Estado recuperó su titularidad.