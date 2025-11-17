El sector cuidados de Galicia saldrá a la calle el 22 de noviembre por unas condiciones laborales "dignas"

El sector de cuidados (residencias de mayores y centros de día privados y Servizos de Axuda no Fogar, SAF) convoca una manifestación para el sábado 22 de noviembre, en línea con las acciones llevadas a cabo en las últimas semanas, para reclamar convenios colectivos con condiciones de trabajo "dignas" que garanticen una atención de calidad a los usuarios.

La marcha arrancará de la Alameda en Santiago de Compostela a las 11:00 horas y finalizará en la plaza de Platerías.

En un comunicado recogido por Europa Press justifican la decisión ante la situación de "parálisis" en la negociación, "con unas patronales que se niegan a sentarse, mientras que la Xunta, máxima responsable de los servicios de atención a las personas dependientes, mira para otro lado".

Sobre esto, recuerdan que los SAF llevan desde 2012 sin convenio y las residencias desde 2023, "condenando al personal del sector a padecer condiciones de precariedad y bajos salarios".

Una precariedad que, aseguran, se va a "perpetuar" con los Presupuestos autonómicos para 2026, que "no contempla un incremento que permita dotar de condiciones dignas al sector".

Indican también que al tratarse de partidas abiertas, "en cualquier momento se pueden mover cuantías millonarias para otros servicios, como ocurrió recientemente en las destinadas a los SAF, de las que la Xunta movió 17 millones de euros".

Así las cosas, la CIG insiste en la necesidad de contar con un Sistema Público de Servizos de Atención ás Persoas que integre a los centros asistenciales y residenciales de la tercera edad, centros de día, centros de atención a la diversidad, SAF, y otros recursos como Casas Niño, Casas do Maior, Xantar na Casa o Transporte Adaptado".

"Servicios que tienen que estar dotados con las infraestructuras, el material y los recursos humanos suficientes y en los que se garanticen unas condiciones laborales y salariales dignas para los cuadros de personal, integrados mayoritariamente por mujeres, con la aplicación del mismo convenio", concluyen.