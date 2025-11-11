El Gobierno organiza en Galicia actividades para conmemorar los 50 años de la democracia

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, presentando los actos para conmemorar los 50 años de la democracia Delegación del Gobierno en Galicia

En las próximas semanas, Galicia contará con charlas, obras de teatro y homenajes organizados por la Delegación del Gobierno para conmemorar los 50 años de democracia en el país. La programación también celebra los 47 años de la Constitución Española, con ese día como eje central.

Las actividades forman parte del programa 50 años de España en Libertad. Tal y como explicó este martes el delegado en Galicia, Pedro Blanco, el objetivo de esta iniciativa es "reivindicar a gran transformación lograda nos últimos 50 anos e homenaxear a quen a fixo posible".

Entre las acciones previstas está la celebración de un ciclo de conferencias en la provincia de Ourense con protagonistas de la Transición para difundir este periodo histórico desde la perspectiva de la política, la literatura, el periodismo, la empresa o el feminismo. Además, habrá un análisis histórico con personas expertas en Memoria Democrática en colaboración con la Fundación Tilve.

En Lugo habrá una jornada sobre Memoria y archivos históricos.

Dentro de las acciones de sensibilización y formación, habrá actividades en medios de comunicación y redes sociales con el objetivo de llegar a la juventud y desmontar bulos sobre la dictadura de Franco y la memoria democrática. Asimismo, la Delegación ubicada en A Coruña tendrá una pancarta con el lema y la imagen de la conmemoración.

Entre las actividades artísticas habrá una representación de la obra As Alumnas de Paula Carballeira en distintos auditorios de Galicia. Las representaciones contarán con un coloquio entre la autora y el público para explorar el significado de esta obra que recoge la vida de la pedagoga coruñesa María Barbeito.

También habrá un homenaje en Lugo, Ourense y Pontevedra como se hizo en A Coruña al Gobernador Civil asesinado tras el golpe de Estado de 1936.

Fuera de las actividades programadas, otras acciones que este año celebraron 50 años de democracia en Galicia fueron la declaración del Pazo de Meirás, la isla de San Simón y Ferrol como Lugares de Memoria Democrática.

Carmina Gustrán, comisionada para la celebración, explicó que "celebrar medio século de liberdade é tamén celebrar a pluralidade que nos define como país. España é un Estado diverso, rico en territorios, linguas, tradicións e expresións culturais. Por iso ten sentido que o programa conmemorativo sexa descentralizado, para que cada recuncho do noso país participe e achegue a súa voz a esta celebración dos valores democráticos que compartimos".