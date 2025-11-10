El PP casi doblaría a sus rivales políticos en Galicia si se celebrasen elecciones generales en España

Núñez Feijóo en la clausura del PP andaluz de este domingo. PP.

Galicia sigue confiando en el Partido Popular. Así se desprende de la encuesta sobre los resultados de unas elecciones generales en España si se celebrasen hoy elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL y publicada en las últimas horas.

El estudio refleja que la formación encabezada a nivel nacional por Alberto Núñez Feijóo obtendría un total de quince escaños de los veintitrés que se eligen, superando a sus rivales en las cuatro provincias.

El PSOE, por su parte, obtendría un total de seis escaños, a mucha distancia de su gran rival.

El BNG doblaría su presencia en el Congreso al pasar de un diputado a dos, obteniendo representación en las dos provincias atlánticas.

No obtendrían diputados otras formaciones como VOX, Podemos o Movimiento Sumar, que tampoco tienen presencia en el Parlamento de Galicia donde solo Democracia Ourensana desafía a los tres grandes partidos gallegos.

Crece el PP en A Coruña

El estudio publicado por EL ESPAÑOL recoge una clara tendencia en la provincia de A Coruña a favor del Partido Popular. La candidatura del partido que gobierna ya a nivel autonómico sumaría cinco de los ocho escaños. Dos serían para el PSOE y uno para el BNG.

Los populares ganarían uno con respecto a los comicios de 2023, que pierde el Movimiento Sumar.

Pontevedra sigue siendo popular

Pontevedra mantiene el juego de equilibrios, con un 4-3 entre el bloque de derechas e izquierdas. El PP obtendría cuatro escaños, por dos del PSOE y uno del BNG.

Sobre los números de 2023, es un incremento de un diputado para el Partido Popular, la pérdida de uno para el PSOE y de otro del Movimiento Sumar, que pasaría a manos de los frentistas.

Lugo y Ourense, sin representación para el BNG

Las provincias de Lugo y Ourense presentan unos números idénticos, sin representación del BNG. El PP conseguiría tres de los cuatro escaños, mientras que el PSOE se adjudicaría uno.

Son los mismos números de las elecciones de 2023 donde, a pesar de que Alberto Núñez Feijoo presumió de ganar las elecciones, no pudo gobernar ante el pacto alcanzado por Pedro Sánchez para revalidar su presencia en Moncloa.