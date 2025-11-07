Las demandas que los surfistas de Galicia solicitan cuando hay alerta naranja en la costa

La Policía Local de A Coruña sancionó este jueves a un surfista en las playas del Paseo Marítimo por saltarse el precinto policial que impedía el acceso a los arenales debido a la alerta naranja meteorológica para practicar su deporte.

La actuación policial y la consiguiente multa municipal por no atender a los requerimientos policiales tras meterse en el mar han causado malestar a otros surfistas locales y gallegos. Un día después, hoy viernes, sin alerta naranja y con las playas abiertas, la Federación Galega de Surf e Bodyboard ha remitido al Concello de A Coruña y a la Xunta un escrito en el que solicita demandas acerca de su actividad en situaciones de alerta meteorológica.

La federación expone que la aplicación automática del protocolo de suspensión de la actividad cuando hay alerta en el litoral "está provocando la cancelación de numerosos entrenamientos, competiciones y práctica del deporte en general sin que exista un riesgo real" para su actividad.

Añade la federación de surf que su modalidad deportiva se desarrolla "con total seguridad y necesita unas condiciones de mar específicas para poder practicarse, muchas veces con alertas meteorológicas activas".

Surfistas en la playa del Orzán. Quincemil

Los surfistas, a través del organismo, expresan su voluntad de "colaborar" con el Concello para "mejorar" el protocolo de suspensión y "garantizar un equilibrio entre prudencia, responsabilidad y continuidad de la práctica deportiva en Galicia".

Para ello formulan tres propuestas: revisar el protocolo con la incorporación de "criterios específicos para deportes de mar como el surf"; diferenciar entre zonas expuestas y zonas protegidas, "valorando las condiciones reales en cada playa o ría antes de tomar decisiones de suspensión"; y que las federaciones náuticas y de surf participen en la valoración previa a la suspensión de actividades, "aprovechando su conocimiento técnico y experiencia en meteorología aplicada a la seguridad".

El texto de la federación defiende que las alertas por precipitación "no suponen riesgo alguno para la práctica del surf". Añade que los deportistas están equipados con trajes de neopreno y material técnico adecuado para el agua y que la lluvia "no altera de manera significativa" la seguridad en el baño ni el comportamiento de las olas.

Cuando existen alertas por fenómenos costeros que obligan a cortar accesos a playas y a parques y jardines, los surfistas apuntan que tales alertas se aplican a zonas marítimas muy amplias y "no tienen en cuenta la gran variabilidad de condiciones entre distintos arenales o puntos de costa", por lo que "no garantizan una mejor seguridad" sino que "limita" la práctica del surf.

"La comunidad surfista gallega, junto con los técnicos federativos, cuenta con amplia experiencia en la evaluación local y diaria del estado del mar, lo que permite adaptar la actividad (elección de playa, horario, tipo de entrenamiento) a las condiciones reales y no solo a la alerta general emitida", defiende la federación.

"Dentro del agua educamos a la gente"

Hoy viernes las playas de Matadero y Orzán fueron visitadas por surfistas que a distintas horas del día practicaron su deporte entre las olas.

La fuente de los surfistas en el Paseo Marítimo de A Coruña. Quincemil

El surfista Daniel Souto, habitual en los arenales coruñeses, reflexiona sobre lo sucedido con la multa a un compañero: "No somos delincuentes, somos personas responsables que en ocasiones hemos rescatado a bañistas. Lo que pedimos es que se tengan en cuenta nuestros criterios para realizar nuestra actividad. Dentro del agua educamos a la gente para que nadie esté en peligro".

El colectivo de surfistas Surfgaliza también ha expresado su opinión a través de redes sociales: "Ante a sinrazón de sancionar a deportistas/surfistas por practicar o seu deporte na bahía do Orzán cando precisamente danse as condicións axeitadas para elo", estos surfistas exigen modificar la normativa e instrucciones a la Policía Local para que no la apliquen mientras se debate el cambio y una reunión entre la federación gallega, clubes o escuelas locales de surf y responsables del Concello y el 092.