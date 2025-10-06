Galicia registra un mes de septiembre con un 30% menos de precipitaciones de lo habitual

Galicia registró un septiembre frío con un 30% menos de precipitaciones de lo habitual, según el avance del último informe climatológico elaborado por Meteogalicia.

La precipitación media acumulada en Galicia en el mes de septiembre fue de 58 litros por metro cuadrado, lo que se traduce en una anomalía del 30% inferior a lo computado por las 16 estaciones meteorológicas en este periodo.

Las cantidades de precipitación más elevadas se registraron en las sierras litorales con valores de entre 130 y 190 litros/metro cuadrado, mientras que los valores más bajos (entre 5 y 20 litros/metro cuadrado) se localizaron en la zona meridional de la meseta de Lugo y en el este de la provincia de Ourense.

Septiembre quedó en la influencia de bajas presiones que acercaban aire frío e inestabilidad, y una segunda parte con situaciones anticiclónicas más frecuentes.

En lo que respecta a las temperaturas, el promedio en septiembre fue de 17,2 grados, 9 décimas menos del valor habitual en este periodo, lo que significa que se trató de un mes frío. Las desviaciones medias de las temperaturas mínima (-1 grado) y máxima (-0,8 grados) fueron también inferiores a los valores normales en este mes.

El promedio de la temperatura mínima en Galicia en septiembre fue de 10,5 grados. Los valores más bajos (5,6 grados y 7,2 grados) se registraron en las sierras del Larouco, Queixa y Eixe, mientras que los más altos (entre 13,4 grados y 14,8 grados) se localizaron en la costa oeste, sobre todo, en el área de la ría de Vigo. En cuanto a las temperaturas máximas, el promedio fue de 21,9 grados. En la ribera del Miño ourensana, en los Cañones del Sil y en el valle del Támega se registraron los valores más altos (entre 25,7 y 27 grados) y los más bajos (16,4 grados y 18,2 grados) se dieron en Cabeza de Manzaneda.