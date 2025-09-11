Galicia vivió este 2025 el verano climatológico más cálido de su historia: 21,1 grados de media

Galicia registró este 2025 el verano climatológico (junio, julio y agosto) más cálido de la serie histórica, iniciada en 1961. La temperatura media fue de 21,1 grados, dos más de lo habitual en este período, según el informe elaborado por MeteoGalicia recogido por Europa Press.

Las anomalías de las temperaturas mínimas y máximas fueron de 2,3 grados y 1,7 grados por encima de lo previsto, respectivamente, por lo que este período se considera "extremadamente cálido".

El mes de junio fue el más cálido desde 1961, con una temperatura media de 20,5 grados (2,8 grados más de lo normal). La temperatura mínima (2,6 grados más) fue también la más cálida de la serie histórica; y la temperatura máxima (3 grados más) supuso el segundo registro más cálido hasta el momento. Ese mes es considerado extremadamente cálido.

Los meses de julio y agosto, por su parte, fueron meses "muy cálidos". En el caso del primero, la temperatura media fue de 20,9 grados (1,3 grados más) y las medias de las temperaturas mínima y máxima estuvieron también por encima de lo esperado, 1,2 y 1,3 grados respectivamente.

Agosto fue el segundo mes más cálido de la serie histórica, destacando un largo episodio de calor entre los días 2 y 17 del mes. Así, la temperatura media alcanzó los 21,8 grados, 1,9 grados más de lo habitual. La media de las temperaturas mínimas estuvo 1,3 grados por encima, y la media de las temperaturas máximas estuvo 2,5 grados por encima.

Galicia, por otro lado, registró un verano climatológico muy seco, con una precipitación media acumulada entre las 16 estaciones más representativas de 51 litros por metro cuadrado, lo que supone un 62 % menos a lo habitual en esta época. De hecho, para encontrar un verano más seco hay que remontarse al año 1981.

La precipitación media en el mes de junio, muy seco, fue de 18 litros por medio cuadrado (un 68 % menos de lo normal); en julio, la precipitación media fue de 15 litros por metro cuadrado (-55 %) y en agosto fue de 18 litros por medio cuadrado (-58 %).