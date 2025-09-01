Hallan el cuerpo de Mati Muñoz, la gallega asesinada y enterrada cerca de su hotel en Indonesia

Vista de la entrada del hotel en el que se alojaba Mati Muñoz. Maps/Cedida

La desaparición de Mati Muñoz, una ferrolana de 72 años residente en Sevilla que llevaba casi dos meses en paradero desconocido en la isla de Lombok (Indonesia), ha tenido un trágico desenlace.

Tal como informa el diario EL ESPAÑOL, su cadáver fue hallado este sábado, enterrado en una playa de la zona turística de Senggigi, a escasos metros del hotel donde se hospedaba.

El hallazgo se produjo a las 21:30 hora local (las 18:00 en España), gracias al aviso de unos vecinos que detectaron un olor sospechoso en las inmediaciones de un local llamado Café Alberto, a menos de 500 metros del Bumi Aditya, el hotel en el que se alojaba la gallega. La familia de la víctima ha confirmado al medio que los restos encontrados corresponden a Mati.

A las pocas horas de confirmarse la identidad de la víctima, la policía indonesia ha informado de la detención de dos hombres, de 34 y 30 años, residentes en Senggigi, acusados de homicidio premeditado y robo con violencia.

Según las autoridades, los sospechosos accedieron al bungaló de la víctima a través de una ventana, con el objetivo de robarle, y acabaron asfixiándola.

Los dos detenidos por supuestamente haber matado a Mati Muñoz. Policía de West Lombok

Uno de los implicados fue arrestado en su domicilio, mientras que el segundo fue detenido en el hospital Maratam City, en Senggigi, cuando visitaba a su familia.

El cuerpo de Mati Muñoz ha sido trasladado al Hospital de la Policía Regional Bhayangkara para la realización de una autopsia que confirme las causas exactas de la muerte.

Crímenes que sacuden a Lombok

El hallazgo del cuerpo de Mati se produce apenas unos días después de la aparición de otro cadáver en una playa cercana.

Ambas localizaciones se encuentran a solo 20 minutos en coche, lo que ha hecho saltar las alarmas entre los vecinos y turistas de Senggigi, un destino habitual para viajeros en busca de playas paradisíacas, pero con zonas remotas y poca presencia policial.

El propio gobernador local, Mastur, ha anunciado un refuerzo de la seguridad con patrullas nocturnas conjuntas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Indonesia (TNI).

"No debemos permitir que los residentes se preocupen demasiado por este incidente", declaró al Lombok Post.

La familia ya sospechaba que estaba cerca del hotel

Durante las semanas de búsqueda, la familia de Mati Muñoz nunca perdió de vista la posibilidad de que su cuerpo estuviera cerca del hotel, algo que ahora se ha confirmado.

En declaraciones recogidas por EL ESPAÑOL días antes del hallazgo, su sobrino, Nacho Vilariño, afirmaba: "Estoy buscando un cadáver. No hay esperanza de encontrarla viva".

Los 54 días de desaparición de Mati Muñoz en Indonesia: sus efectos aparecen en la basura y las cámaras no funcionaban

Vilariño pedía entonces que las autoridades centraran la búsqueda en zonas cercanas al hotel: "Hay un arrozal, un bosquecillo, un lodazal. Que se movilicen ahí, que hablen con quien corresponda, que de una vez por todas aparezca su cuerpo".

Otra familiar, Elena Herranz, también señalaba la posibilidad de que Mati se encontrase "en una zona frondosa, como selvática, cerca de su bungaló"

Un caso que ha conmovido a España, y a Galicia

La desaparición de Mati Muñoz y la posterior confirmación de su asesinato han generado una profunda conmoción en toda España La familia llevaba semanas denunciando la falta de recursos y apoyo para la búsqueda, y ahora pide justicia para que el crimen no quede impune.

El caso sigue abierto y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles del procedimiento judicial en Indonesia.