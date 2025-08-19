Incendios en Galicia, hoy en directo: Detenido el presunto autor de un incendio que calcinó 600 hectáreas en Ourense
El fuego de Larouco supera a Chandrexa y pasa a ser el mayor incendio de la historia gallega. La conexión ferroviaria entre Galicia y Madrid continúa suspendida. El Gobierno declarará zona de mergencias las áreas afectadas por los incendios
Galicia atraviesa la segunda peor ola incendiaria de su historia, solo por detrás de la de 2006. El fuego que permanece activo en el municipio ourensano de Larouco, cuya superficie quemada ya alcanza las 20.000 hectáreas arrasadas, es ya el mayor incendio forestal de la historia de Galicia al superar al registrado en Chandrexa.
La provincia de Ourense sigue siendo la más afectada por los incendios, y en ella han ardido la mayor parte de las más de 70.000 hectáreas de terreno calcinadas hasta ahora en esta ola de fuegos.
En las últimas horas se han registrado cuatro heridos más, que se suman a los tres brigadieras que permanecen ingresados en el CHUAC de A Coruña. Uno de estos últimos heridos tuvo que ser evacuado a este mismo hospital gallego, con quemaduras graves de primer y segundo grado. Mientras, los otros tres fueron atendidos en el Hospital de Verín con lesiones de carácter leve.
Galicia afronta su segunda semana marcada por los incendios, que mantienen suspendida la conexión ferroviaria entre Galicia y Madrid. Hoy es el sexto día en el que los trenes no están operativos, lo que ha obligado a muchos usuarios a buscar alternativas para viajar. De hecho, una de las opciones por las que más se decanta la gente es el alquiler de coches.
-
A Coruña se volcará con los afectados por los incendios tras la extinción de los fuegos
La agrupación de asociaciones de vecinos organizará campañas de recogida y voluntariados una vez las llamas sean apagadas
-
Galicia supera las 70.000 hectáreas de monte quemado tras más de una semana de incendios forestales
En A Coruña y Lugo, los fuegos se dan por controlados. Ourense es la provincia más arrasada, acumulando ya casi una semana en situación 2
-
Los vecinos de Vilamartín (Ourense) se unen contra el fuego: "No somos familia, pero como si lo fuésemos"
El municipio ourensano afronta una segunda semana de incendios con más del 80% del territorio calcinado y más de una veintena de casas quemadas
-
La atención médica de Manzaneda y San Xoán de Río dejará desde este miércoles de estar centralizada en Trives
Han conseguido restablecer las comunicaciones tras un gran despliegue tecnológico
-
La atención sanitaria en la provincia de Ourense retomará la normalidad este miércoles
Para recuperar las comunicaciones se instalaron 14 antenas Starlink y se han desplegado 80 kilómetros de fibra en terrenos con grandes dificultades
-
Vecinos logran frenar el fuego que entró a Ourense por Zamora y proteger un bosque de tejos centenarios
Los primeros medios llegan a la zona tras la difusión realizada en redes sociales por los habitantes de la aldea Casaio
-
La Xunta reparte alimentación para el ganado en zonas de Ourense afectadas por los incendios
Habilita seis puntos en la provincia para adquirir y distribuir el alimento y trabaja para ampliarlos a ocho
-
El subdelegado del Gobierno en Ourense pone en valor la labor de la Brigada Paracaista contra los incendios
El subdelegado del Gobierno en la provincia de Ourense, Eladio Santos, ha visitado este martes el municipio de Melón, donde ha mantenido un encuentro con efectivos de la Brigada Paracaidista (BRIPAC) desplazados para realizar labores de apoyo en evacuaciones y tareas logísticas en la lucha contra los incendios forestales.
Con motivo de esta visita, en la que también ha estado el alcalde de Melón, Emilio Luis Díaz, el subdelegado ha agradecido el trabajo de los militares y ha destacado el compromiso del Gobierno con esta emergencia, "como demuestra la reciente movilización de cien integrantes de la BRIPAC y otros cien de la BRILAT".
Según ha recordado Eladio Santos, la presencia de estos efectivos permite reforzar los dispositivos y garantizar una respuesta rápida ante la evolución de los incendios. Asimismo, ha destacado la cooperación institucional para garantizar la seguridad de la población y la eficacia en la gestión de la emergencia.
-
La Xunta pide la colaboración de alcaldes de Lugo ante una actividad incendiaria "anómala"
El delegado provincial insiste en la intencionalidad de "muchos" de los fuegos
-
Detenido un hombre como responsable del incendio en Vilardevós (Ourense)
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 47 años como presunto autor del incendio ocurrido en el municipio ourensano de Vilardevós y que afectó a más de 500 hectáreas.
-
Incendios en Galicia: La Xunta restablecerá este miércoles la asistencia sanitaria en los centros de salud de la provincia de Ourense
La Xunta restablecerá desde este miércoles la asistencia sanitaria en todos los centros de salud de la provincia de Ourense tras desplegar 14 antenas satélite y hasta 80 kilómetros de fibra para garantizar las comunicaciones.
Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, esta actuación permitirá recuperar la "plena normalidad" asistencial de todos los centros de salud, especialmente en las áreas provinciales en las que los incendios forestales afectaron a la red eléctrica y las comunicaciones.
-
Nuevo incendio activo en Ourense: A Veiga afectado por las llamas que entran desde Zamora
Según han informado desde la Consellería de Medio Rural, el fuego afecta a la parroquia de A Ponte, donde las llamas, que entraron por la provincia de Zamora, ya han calcinado más de 20 hectáreas.
-
Los incendios empeoran "gravemente" la calidad del aire en tres municipios gallegos
El portal meteorológico eltiempo.es ha asegurado que los incendios que está sufriendo España en los últimos días han empeorado "gravemente" la calidad del aire que, como alertan, se ha vuelto "peligrosa" para la salud.
En el caso de Galicia, la situación es especialmente crítica en Ourense. Localidades como O Barco de Valdeorras, Verín y A Gudiña están entre las más afectadas. Allí los niveles de calidad del aire se encuentran en la franja de "muy poco saludables".
En todos los casos, el contaminante más preocupante son las partículas finas PM2.5, dado que penetran profundamente en los pulmones y representan un grave riesgo para la salud, concluye eltiempo.es
-
Abanca dona un millón de euros para ayudar a los afectados por los incendios forestales
La entidad bancaria habilitó una cuenta bancaria solidaria para recibir y gestionar donaciones
-
El fuego amenaza las localidades de Centeais y Paradaseca en Quiroga mientras avanza hacia O Courel
La localidad de Centeais es una de las dos entidades de población del ayuntamiento de Quiroga con más riesgo en esta ola de incendios que asola las provincias de Ourense y León. Así lo comunicó el concejal de Medio Ambiente, Luis Manuel Arias, quien también aseguró que "por el momento está seguro mientras el viento no cambie".
Este pueblo ya estuvo amenazado en todas las jornadas desde que el fuego entró en territorio lugués. En un principio llegó por la parte alta del lugar y ahora este ha dado un giro y está en la parte de abajo acercándose de nuevo.
La otra localidad afectada por las llamas es Paradaseca, que tiene el foco activo al otro lado del río ya desde ayer y que está pendiente de que estas no salten para seguir avanzando.
Donde sigue quemando hectáreas de bosque, aunque sin localidades habitadas cerca, es en Montouto, A Seara e O Mazo, hacia O Courel, donde las máquinas, voluntarios y vecinos siguen trabajando a pleno rendimiento para contener las llamas, tal y como explicó la alcaldesa, Lola Castro, quien afirmó que la situación sigue estable y que el fuego todavía no ha saltado al término municipal aunque se mantiene muy cerca.
El balance de pérdidas en Quiroga sigue encabezado por la localidad de Ferreira, el primer pueblo al que se acercó, atravesando el núcleo y llevándose a su paso casi todos los pajares y numerosas casas, dejando solo dos en pie, que son las que estaban mejor. También se suma la desaparición de una vivienda habitada por una pareja de personas mayores en Alvaredos, un pajar en Vilar de Mondelos y un coche en Parada Piñor.
La situación ha cambiado a última hora en Montefurado, donde respiraban tranquilos tras el paso del fuego, después de entrar desde Larouco. Fue uno de los primeros lugares afectados y donde los vecinos lucharon contra las llamas para contener el incendio y salvar sus hogares, una operación que se vio dificultada por la frondosidad del bosque, tal y como está pasando en Chandrexa de Queixa, y como explicó su pedáneo, Pedro López.
Los vecinos vigilaron los focos y se mantuvieron preparados con mangueras para intervenir si era necesario, organizados en cuadrillas y con todo listo por si era preciso abandonar las viviendas.
Por otra parte, a última hora de la mañana de este martes, se ha reactivado el fuego en la zona de Bendillo, donde están trabajando de nuevo varios medios aéreos, sin que por ahora se haya conseguido controlar la situación.
-
Incendios en Galicia: Feijóo acusa a Sánchez de "improvisar" ante los incendios y "escatimar" medios a las comunidades
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a criticar la respuesta del Gobierno de coalición frente a la ola de incendios forestales y ha recalcado al presidente Pedro Sánchez que su "deber" es "prestar socorro" a los comunidades autónomas y no "escatimar" medios ni "improvisar".
En un mensaje en la red social X, Feijóo se ha hecho eco de las quejas de los presidentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y de Galicia, Alfonso Rueda, por la falta de medios contra los fuegos, y lo ha contratado con las noticias que apuntan a que España sólo ha invertido 2,7 de los 71 millones de fondos europeos previstos para gestión forestal, y con el retraso en desarrollar el prometido Mecanismo Nacional e Respuesta en Emergencias.
"Cinco días pidiendo reforzar a las Fuerzas Armadas y la mayoría de lo pedido no ha llegado. Cinco años sin aprobar un Mecanismo Nacional de Respuesta de Protección Civil. Los fondos de prevención, sin invertir. El deber de Sánchez es prestar socorro, no escatimar e improvisar siempre", ha escrito en el mensaje recogido por Europa Press.
-
Bomberos del Consorcio de A Coruña desplegados en Ourense: "Hay abandono del rural"
Los incendios que afectan a la provincia de Ourense siguen extendiéndose, con siete focos activos y más de 67.000 hectáreas arrasadas. Desde el miércoles 13 de agosto, el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de A Coruña colabora con la Diputación de Ourense para controlar la situación.
-
Incendios en Galicia: El Gobierno declarará zona de emergencias las áreas afectadas por los fuegos
La medida será aprobada el próximo 26 de agosto, en el Consejo de Ministros. Pedro Sánchez ha prometido ayudas para la reconstrucción de las zonas afectadas por la ola de incendios
-
Galicia necesita alimentos para animales afectados por los incendios: "Los inviernos son largos y fríos"
La comida para vacas, ovejas y cabras escasea en municipios como Chandrexa de Queixa o A Pobra de Trives, donde el fuego ha arrasado las reservas de los ganaderos
-
Alfonso Rueda, sobre la ola de incendios en Galicia: "La humedad abre una ventana de esperanza"
El presidente de la Xunta apunta a la intencionalidad en el origen de muchos de los incendios, provocados por "gente que quema sabiendo el daño que va a causar"