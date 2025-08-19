Incendios en Galicia, hoy en directo: Detenido el presunto autor de un incendio que calcinó 600 hectáreas en Ourense

La localidad de Centeais es una de las dos entidades de población del ayuntamiento de Quiroga con más riesgo en esta ola de incendios que asola las provincias de Ourense y León. Así lo comunicó el concejal de Medio Ambiente, Luis Manuel Arias, quien también aseguró que "por el momento está seguro mientras el viento no cambie".

Este pueblo ya estuvo amenazado en todas las jornadas desde que el fuego entró en territorio lugués. En un principio llegó por la parte alta del lugar y ahora este ha dado un giro y está en la parte de abajo acercándose de nuevo.

La otra localidad afectada por las llamas es Paradaseca, que tiene el foco activo al otro lado del río ya desde ayer y que está pendiente de que estas no salten para seguir avanzando.

Donde sigue quemando hectáreas de bosque, aunque sin localidades habitadas cerca, es en Montouto, A Seara e O Mazo, hacia O Courel, donde las máquinas, voluntarios y vecinos siguen trabajando a pleno rendimiento para contener las llamas, tal y como explicó la alcaldesa, Lola Castro, quien afirmó que la situación sigue estable y que el fuego todavía no ha saltado al término municipal aunque se mantiene muy cerca.

El balance de pérdidas en Quiroga sigue encabezado por la localidad de Ferreira, el primer pueblo al que se acercó, atravesando el núcleo y llevándose a su paso casi todos los pajares y numerosas casas, dejando solo dos en pie, que son las que estaban mejor. También se suma la desaparición de una vivienda habitada por una pareja de personas mayores en Alvaredos, un pajar en Vilar de Mondelos y un coche en Parada Piñor.

La situación ha cambiado a última hora en Montefurado, donde respiraban tranquilos tras el paso del fuego, después de entrar desde Larouco. Fue uno de los primeros lugares afectados y donde los vecinos lucharon contra las llamas para contener el incendio y salvar sus hogares, una operación que se vio dificultada por la frondosidad del bosque, tal y como está pasando en Chandrexa de Queixa, y como explicó su pedáneo, Pedro López.

Los vecinos vigilaron los focos y se mantuvieron preparados con mangueras para intervenir si era necesario, organizados en cuadrillas y con todo listo por si era preciso abandonar las viviendas.

Por otra parte, a última hora de la mañana de este martes, se ha reactivado el fuego en la zona de Bendillo, donde están trabajando de nuevo varios medios aéreos, sin que por ahora se haya conseguido controlar la situación.