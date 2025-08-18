Galicia alcanza su sexto día sin tráfico de tren con Madrid: suspendida la circulación todo el lunes

Renfe ha informado este mediodía a través de un mensaje en su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que "debido a la mala evolución de los incendios, queda interrumpida definitivamente la circulación ferroviaria de Alta Velocidad entre Madrid y Galicia para la jornada de hoy lunes 18".

La compañía mantiene su política con respecto a los pasajeros que ya tenían adquirido un billete, y es facilitar tanto los cambios como las anulaciones sin coste para los trenes afectados.

Debido a la situación excepcional, el riesgo que entraña la circulación y la mala previsión de los incendios forestales que han calcinado más de 60.000 hectáreas de monte gallego, la empresa ferroviaria mantiene esta decisión, que deja a Galicia sin conexión por vía rápida ferroviaria con Madrid por sexto día consecutivo.