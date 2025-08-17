El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido el lunes 18 de agosto, a primera hora

El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido mañana, lunes 18 de agosto, a primera hora, acumulando así hasta el momento cinco días consecutivos sin servicio.

"La línea de alta velocidad seguirá cortada mañana a primera hora entre Sanabria y Ourense. Quedan cancelados, por tanto, todos entre Galicia y Madrid hasta las 9:30", ha informado Renfe a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

En este sentido, la empresa pública ha remarcado que a dicha hora "se volverá a examinar la situación" y actualizará la información. Durante el día de hoy quedaba suspendida "definitivamente" la circulación debido a "la mala evolución" de los incendios.

Previamente, durante la mañana, Adif había indicado que la evolución de los incendios en Ourense impedía recuperar el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia, al menos, antes de las 17:00 de hoy, pero finalmente la suspensión se ha extendido al resto del día.

Renfe ha vuelto a recordar a los pasajeros que si su tren se encuentra suprimido pueden cambiar o anular su billete sin gastos. A estas horas permanecen también cortados debido a los incendios el tramo de Zamora-A Coruña y el de Palencia-A Coruña entre Ponferrada y Monforte, ambos de la red convencional.