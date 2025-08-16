La Guardia Civil investiga al presunto autor del incendio forestal de Lousame (A Coruña)

La Guardia Civil está investigando a un hombre de 50 años como presunto autor de un delito de incendio forestal ocurrido en el Lugar de Fruíme, en el municipio de Lousame (A Coruña).

El proceso se inició tras el incendio del pasado nueve de agosto. Fue fundamental para el esclarecimiento de los hechos la colaboración ciudadana que, con sus declaraciones, sumadas a la inspección del lugar, permitieron situar al investigado en el momento y lugar del suceso.

La investigación ha sido asumida por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y la Unidad de Investigación de Incendios Forestales de la Xunta de Galicia, junto con agentes del Servicio de Prevención de Incendios del Distrito Forestal IV de Noia.

Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Noia (A Coruña).



