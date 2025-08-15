Activo un incendio forestal en Agolada (Pontevedra), aumentando el número de focos en Galicia

Un fuego permanece activo en el municipio pontevedrés de Agolada, en la parroquia de Sexo, según informa el servicio de emergencias 112 en la red social X.

En ella, explica que como medida preventiva se ha declarado la situación 2 por su proximidad al núcleo urbano do Sexo, apunta sobre un nuevo foco de incendios.

Con ello, son varios los frentes activos, nueve en la provincia de Ourense; uno en la de A Coruña, en concreto en Toques aunque próximo a un núcleo de Melide, y este último en la provincia de Pontevedra.