Los bomberos de A Coruña se desplazan a Ourense a colaborar en la extinción de los incendios
En total se movilizan cinco bomberos y un mando. La comunidad gallega se encuentra sumida en una ola de incendios forestales desde hace varias jornadas
Los bomberos de A Coruña han confirmado a través de sus redes sociales que van a acudir a Ourense para colaborar en la extinción y control de los graves incendios que se han declarado en la provincia y que incluso han obligado a establecer el nivel 2 de emergencia por su cercanía a núcleos poblacionales.
En concreto, se desplazarán hasta esta provincia cinco bomberos y un mando para sumarse al trabajo.
Galicia se encuentra desde hace varias jornadas sumida en una ola de incendios forestales que han afectado a las cuatro provincias, pero con especial incidencia a la ourensana.
Los bomberos de A Coruña ya se desplazaron en fechas recientes a Ponteceso para colaborar en la extinción de los incendios que afectaron a esta localidad de Costa da Morte.