El doctor Diego González Rivas, en una imagen de archivo

El doctor Diego González Rivas, en una imagen de archivo

Galicia

Diego González Rivas, uno de los jefes soñados por los niños y niñas gallegos, según una encuesta

El cirujano es uno de los elegidos en este interesante estudio social que destaca las noticias más importantes del año y las tendencias de los más pequeños en sus preferencias cuando se incorporen al mercado laboral

Te puede interesar: El cirujano Diego González Rivas desata la locura en A Coruña en la presentación de su nuevo libro

Publicada

El Grupo Adecco ha elaborado una encuesta, que ha difundido a los medios, que refleja, entre otras conclusiones, que la cantante Aitana y el futbolista Lamine Yamal son los jefes soñados por los niños y niñas gallegos.

Diego González Rivas y Alba Carrillo en la Televisión de Galicia

En esta edición especial, la inteligencia artificial generativa y los robots son también protagonistas de la XIX Encuesta Adecco "Qué quieres ser de mayor", con la que el Grupo Adecco quiere dar voz un año más a los más jóvenes, con más de 1.900 niños y niñas encuestados en toda España de entre 4 y 16 años entre el 1 de mayo y el 1 de julio de 2025, 157 de ellos gallegos, para conocer su opinión sobre la situación del mercado de trabajo y sobre nuestra actualidad.

Las preferencias por sexos

La encuesta refleja que las niñas prefieren profesiones vinculadas a la educación y la medicina, elegidas por 5 de cada 10 consultadas, seguidas por profesiones del mundo animal, con el 14,3% de las respuestas, y con el deporte (10,7%).

En cambio, la mayoría de los jóvenes (26,9%) apostaría por tener una profesión vinculada a las fuerzas del orden, seguido por aquellos que quieren ser unos profesionales de las llamadas profesiones STEM (19,2%). Además, el 15,4% querría tener una profesión vinculada al deporte.

Las profesiones concretas

En cuanto a las profesiones concretas, las chicas siguen queriendo ser profesoras, así lo manifiesta el 25% de las encuestadas. Tras ella, las profesiones preferidas por las niñas son las de médica (18,8%), futbolista con el 15,6% de los votos, veterinaria con el 12,5% y cantante, que con su 9,4% cierra el top 5 este año. Completan las primeras posiciones profesiones como cocinera, dentista y piloto.

Por su parte, los jóvenes gallegos quieren ser policías, según ha manifestado el 22,6%. Le sigue la profesión de futbolista, con el 16,1%, youtuber (12,9%); abogado (9,7%); y actor, con el 6,5% de los votos. Biólogo marino, biólogo, dentista, farmacéutico o guardia civil completan el top 10.

Además de estas profesiones, hay otras más anecdóticas que gustan a los adolescentes y niños/as como ser dentista de animales, millonario o vividor del cuento.

Los jefes soñados, también con gallegos en el ranking

Si tuviesen que elegir ya quién sería ese jefe o jefa ideal con el que trabajar en el futuro, de nuevo hay notables diferencias entre niños y niñas. Por ejemplo, ellos se decantan invariablemente por líderes que provengan del ámbito deportivo (25%), seguidos de sus familiares (20,8%) o eligen un líder procedente del mundo de la TV (16,7%).

Ellas, en cambio, prefieren como superior a alguien que provenga del mundo de la música por quien sientan admiración (40%), a alguien de su familia (23,3%) o a líderes que provengan del ámbito televisivo (16,7%).

Ellas prefieren como jefa a la cantante Aitana, elegida así por el 27,3% de las chicas consultadas en Galicia. En segundo lugar, quieren trabajar para la cómica Lalachus (21,2%) y tras ella prefieren trabajar a las órdenes de la atleta gallega Ana Peleteiro (15,2%), a las de la astronauta Sara García (con el 12,1% de los votos), y a las de su madre (9,1%). Otros jefes deseados son Taylor Swift (6,1%) o Grison (3%).

Para ellos, el líder ideal bajo cuyas órdenes trabajarían en el futuro es el futbolista Lamine Yamal (30,8%). Tras él valoran la opción de tener como jefe al tenista Carlos Alcaraz (26,9%). A continuación, los niños gallegos preferirían ponerse a las órdenes de un amigo dicho por el 11,5% de ellos, y a las del presentador David Broncano (9,7%) o el cirujano Diego González (7,7%).

Fuera de esta lista de los jefes y jefas más votados aparecen otros líderes queridos como Elsa de Frozen o Pepe de Masterchef.

La muerte del Papa Francisco

En otro orden de asuntos, para el 18,9% de los participantes en la encuesta (independientemente del sexo) la muerte del Papa Francisco es la noticia más importante de los últimos tiempos.

Asimismo, para el 15,1% de los más jóvenes el apagón generalizado que vivió nuestro país hace unos meses ha sido la noticia del año, así como la Dana que afectó a Valencia y Albacete (11,3%). La crispación política (9,5), que Melody no ha ganado Eurovisión (6,4%) o los aranceles de Donald Trump (3,5%) han tenido también cabida.

La guerra en Gaza, la retirada del futbolista del Real Madrid Luka Modric, ganar una medalla o ir al teatro también han sido algunos de los momentos recordados por los pequeños.

La situación del empleo

También se les ha preguntado a los jóvenes gallegos por la posibilidad de emprender en el futuro y un 81% de los niños sí querría montar su propio negocio en unos años frente al 42,3% de las niñas.

Por tipo de empresas, ellas quieren abrir negocios sobre mascotas (35%), empresas de moda y belleza, así elegido por el 25%, relacionadas con el ámbito sanitario (15%), y empresas vinculadas con el mundo de la educación (10%).

No han faltado propuestas de negocios más originales como buscar tesoros, empresas de detectives, sobre peonzas o empresas para mejorar el ecosistema.

En esta edición la tecnología y los robots vuelven a tener un peso muy marcado en la encuesta. Preguntados sobre la posibilidad de trabajar con ellos en el futuro, el 66,7% de los niños estaría encantado de tener como compañeros de trabajo a alguno mientras que tan solo un 34,6% de las niñas elegiría esta opción.

Como argumentos a favor y en contra han planteado: "no, porque no pueden sustituir a las personas", "sí, y así no les pago la Seguridad Social", o "sí, para que echen horas ellos que no tienen familia y no los humanos".

En el mismo sentido, se ha preguntado a los chicos y chicas si conocen y han usado ya inteligencias artificiales generativas como Chatgpt, y son casi 4 de cada 10 los que reconocen haber usado ya estas herramientas. Entre los que ya han probado la IA generativa, el 66,7% lo ha hecho para temas relacionados con sus estudios, el 26,7% la emplea para consultarle dudas personales, y el 6,7% la usa para jugar.

Y si los más jóvenes se viesen el día de mañana en la disyuntiva de elegir entre mayor salario o mayor tiempo libre, ellas valoran disponer de más tiempo en el futuro, aunque eso conlleve un menor salario (65,4%) mientras que ellos prefieren ganar más, aunque les suponga menos tiempo para ellos (57,9%).

También hay una pequeña parte que cree que lo ideal sería un equilibrio entre ambas opciones, y el resto aún no sabe qué preferiría porque dependería del trabajo o de si tiene familia.

En cuanto a la edad de jubilación, las niñas y niños gallegos manifiestan que se jubilarán en algún año entre la década de sus 60 y 69 años (27,1%). Y la segunda franja de edad más deseada para retirarse es la década de los 50 a los 59 años (18,8%). Por lo que casi la mitad de los jóvenes en Galicia cree que podrá jubilarse entre los 50 y los 69 años.

Además, un 12,5% considera que se jubilará entre los 70 y los 79 años.