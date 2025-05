Apagón en Galicia: Rueda defiende que "gracias a las hidráulicas arrancó la generación de energía"

El objetivo de Galicia es llegar a un porcentaje del 85% de producción de energía mediante fuentes renovables, tal y como ha confirmado este lunes el presidente autonómico Alfonso Rueda tras el Consello de la Xunta.

Esta argumentación la ha defendido a preguntas de los medios sobre los datos oficiales que ha aportado sobre el apagón histórico del lunes pasado, un suceso sobre el que Rueda quiso dejar claro que "el Gobierno no contribuye a la buena imagen de las renovables cuando no da explicaciones y se dicen tantas cosas sin base sin tener todos los datos y dejando que ciertas historias avancen cuando debería hacer lo contrario".

"Lo que falló fue la red eléctrica porque habrá mala gestión de las fuentes de energía que se incorporan a la red", ha argumentado, sobre lo que quiso recordar que la responsable de Red Eléctrica fue nombrada por el Ejecutivo de Sánchez y se opuso a la postura mantenida en los últimos días por Beatriz Corredor sobre que se debe estar orgullosos de la gestión llevada a cabo y la recuperación de electricidad en unas horas.

"Una semana después no sabemos lo que pasó", sentenció el presidente de la Xunta en su intervención de hoy, al mismo tiempo que en materia energética incidió en que los expertos valoran que la energía nuclear "tiene que formar parte del mix energético", lo que a su juicio "no quiere decir que la tenga que haber en Galicia".

En esta línea, aseguró que "Galicia tiene una fuerte apuesta por las renovables" y confirmó que "gracias a las hidráulicas la generación de energía arrancó en Galicia".

Sobre la falta de razones concretas sobre lo ocurrido una semana después, ha sostenido que "no es de recibo que nos digan que se puede tardar tiempo en saber lo que pasó, no es de recibo que no se nos indique cuando hubo avisos previos", ha concretado. También solicitó por parte del Gobierno "una explicación basada en datos y cuestiones técnicas sobre lo que ocurrió porque es fundamental para que no se vuelva a producir".

Asimismo, emplazó a la semana que viene tras un análisis de la emergencia la elevación de propuestas de mejora a nivel interno de la Xunta, mientras otras se trasladarán a Delegación del Gobierno "para estar preparados aunque ojalá no vuelva a ocurrir una situación así", opinó.

Acerca de la colaboración en esta emergencia excepcional con otras administraciones como Delegación del Gobierno, mostró su agradecimiento en cuanto a la gestión de emergencias en la crisis durante los niveles de alerta 2 y 3.

Acerca del comportamiento de los gallegos el pasado lunes, alabó "la mesura, tranquilidad y sentidiño ante una situación desconocida con muchas incertidumbres". El tono cambió cuando opinó sobre ciertas críticas recibidas por la Xunta sobre pérdida de soberanía de Galicia al pasar a nivel de emergencia 3 y tomar las riendas el Gobierno: "Quien dice que perdimos soberanía es porque no gobernó en su vida, sin comunicaciones qué le importaba a la gente que las administraciones colaboráramos entre nosotros para solucionar la situación", dijo.

Para terminar su discurso al respecto, subrayó que "la política está para solucionar problemas, no para inventarlos".

Suspensión de la actividad lectiva

Sobre la decisión durante el nivel 3 de emergencia del pasado lunes de suspender la actividad lectiva en colegios y escuelas infantiles por parte de la Xunta, Rueda reconoció que "siempre es polémica" y recordó que se hacen actuaciones similares por mal tiempo en ocasiones como ciclogénesis explosivas, entre otros fenómenos.

"Son decisiones que hay que tomar, llamo a la mesura y el realismo en cuanto a la comunicación del aviso de cierre de centros que algunas personas no la recibieron porque cuando fueron a dormir seguían sin comunicaciones", ha recordado.

"Decir que falló la comunicación cuando no existían no se ajusta a la realidad", incidió. Sobre las razones, la principal confirmó que era ahorrar combustible dado que Galicia tiene una de las redes más amplias de transporte escolar y echó la vista atrás a hace siete días cuando se ordenó que se abrieran estos centros escolares aún sin actividad lectiva para facilitar la conciliación.

En cuanto a porcentajes de alumnado, detalló que solo el 2,5% en institutos y el 3,5% en escuelas infantiles asistieron el martes.

Balance de actuaciones

Rueda aportó un balance de actuaciones elaborado por la Xunta durante el apagón, en el que detalló las diferentes fases en las decisiones tomadas y lanzó una crítica al Gobierno central por tener apenas 15 minutos para decidir "sin tener ningún dato" el paso a nivel 3 de emergencia.

"Menos de 24 horas después el 100% del suministro eléctrico se había recobrado, bajamos a nivel 2 a continuación y el viernes se desactivó completamente el Plan Gallego de Emergencias", explicó.

En esta emergencia excepcional en la comunidad apuntó que se movilizaron 300 agentes de policía autonómica, 700 miembros de brigadas forestales, 300 efectivos de Protección Civil y otros profesionales por orden del CECOPI. A todos ellos agradeció su labor "por evitar que los daños fueran más graves".

En materia de sanidad, aclaró que durante el apagón se atendieron 2.000 urgencias en hospitales y se produjo el nacimiento de 39 niños. Se llevaron a cabo 600 cirugías urgentes o de prioridad 1 y fueron suspendidas unas 259 que no eran urgentes y que se han ido retomando en los últimos días.

En total, el 061 recibió unas 2.300 llamadas y se hicieron 121 intervenciones domiciliarias omo llevar oxígeno, todo unido a 11 situaciones de ictus y una treintena de accidentes de tráfico. Asimismo, se emplearon 75.000 litros de combustible para abastecer a generadores de centros sanitarios.

Hubo una treintena de incidencias en residencias y centros de discapacidad, se administraron bombonas de oxígeno o ambulancias a 8 centros y se suministraron grupos electrógenos o combustibles a 14 centros que así lo solicitaron.

En resumen, el presidente de la Xunta declaró que en todas estas acciones "fueron fundamentales las brigadas de bomberos forestales o las patrullas de Guardia Civil, especialmente en el ámbito rural".