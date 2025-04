La USC avala la influencia del eucalipto en la reducción de la avifauna forestal en el norte

Un estudio que ha contado con la participación de un equipo investigador de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha confirmado que la proporción de eucaliptos es el principal factor en la disminución de la avifauna autóctona en el noroeste peninsular.

Esta es la principal conclusión del artículo 'Eucalyptus cover as the primary driver of native forest bird reductions: Evidence from a stand-scale analysis in NW Iberia', en el que personal de la USC y del CSIC han comparado 240 parches de bosque autóctono y de plantaciones de eucalipto en el Parque Natural das Fragas do Eume.

"La expansión de las plantaciones de eucalipto en el Noroeste de la Península Ibérica (que en Galicia ya cubren el 30% de la superficie forestal) ha transformado drásticamente el paisaje y supone serias amenazas para la biodiversidad", ha detallado el equipo investigador en una nota de prensa.

De este modo, los resultados del estudio sugieren que las plantaciones de eucalipto albergan "muchas menos especies y ejemplares de aves" que los bosques nativos, una disminución que relacionan directamente con el propio eucalipto "por su escasa oferta de alimento y refugio".

En este contexto, el equipo investigador propone una solución de gestión que pasa por incorporar franjas de vegetación libres de eucaliptos dentro de las plantaciones, "donde la vegetación autóctona pueda desarrollarse libremente".