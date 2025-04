Santiago de Compostela, preparada para una nueva edición de los premios Follas Novas

El próximo sábado 26 de abril tendrá lugar la 10ª gala de los premios Follas Novas con un total de 70 obras finalistas que competirán en las diferentes categorías. Este acto, de los importantes en el panorama cultural, tendrá lugar en el Teatro Principal de Santiago de Compostela.

Estos premios están organizados por la Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, la Asociación Galega de Editoras y la Federación de Librarías de Galicia. Cuentan con el apoyo de la Diputación de A Coruña, Ayuntamiento de Santiago, Centro Español de Dereitos Reprográficos (Cedro) y la Xunta de Galicia.

En la categoría de premio a obra de ensayo e investigación, están nominados "A casa do amo. Unha análise do discurso colonial e racista na literatura galega" de María Reimóndez (Edicións Xerais de Galicia), "Abril é un país" de Tereixa Constenla (Editorial Kalandraka) y "Os inmigrantes imaxinados. A identidade Galega na Arxentina (1780-1960)" de Xosé M. Nuñez Seixas (Editorial Galaxia).

Entre las obras de divulgación, se encuentran "As benfaladas" de María Xosé Porteiro (Editorial Galaxia), "As horas mortas. Viaxes e conversas por cemiterios galegos" de Emma Pedreira (Baía Edicións) y "Rotas (As mulleres que o franquismo agochou en Compostela)", de Montse Fajardo (Edicións Positivas).

Al premio de obra de narrativa optan "A noite das cebolas" de Rosa Aneiros (Edicións Xerais de Galicia), "O incendio" de Sara Vila (Edicións Xerais de Galicia) y "Runrún" de Ana Varela (Editorial Galaxia).

La mejor obra infantil podría ser "Que cabe nun calcetín?"de Paula Carballeira (Oqueleo), "Axencia Galega de Asuntos Máxicos" de Miguel Ángel Alonso Diz (Edicións Xerais de Galicia) y "Como escorrentar un lobo" de Antonio Manuel Fraga (Cuarto de Inverno).

A mejor obra juvenil están nominados "Cartas na escuridade" de Lois Pérez (Cuarto de Inverno), "Nave" de Olaia Sendón (Edicións Xerais de Galicia) y "Quen precisa unha avoa?" de Andrea Barreira Freije (Edicións Xerais de Galicia).

Las obras que optan al premio de libro ilustrado son "Luisa Villalta. Alma de Violino" de Laura Suárez (ilust.), Beatriz Maceda y Eli Ríos (Edicións Xerais de Galicia), "Papóns" de Sandra Lodi (Editorial Galaxia) y "Sete dentes de león" de David Sierra (ilust.) y Ledicia Costas (Edicións Xerais de Galicia).

En la categoría de premio al libro de banda deseñada, gráfico y humor, optan "Memorias dun neno labrego" (novela gráfica) de Iria Aldegunde (basada en el texto de Neira Vilas) y de Editorial Galaxia, "Miquits visita a casa da avoa"de Alba de Evan, Xabier Domínguez y Paula Cheshire (Antela Editorial) y "Presas fáciles. Voitres" de Miguelanxo Prado (Retranca Editora).

El premio a la inicitiva bibliográfica optan "Cantos de dor e liberdade. Voces galegas por Palestina" VV.AA. (Tempo Galiza Edora), "Papagaio" de Luisa Villalta y Maribel Longueira (Kalandraka Editora y "Poesía reunida de Xosé Luís Méndez Ferrín" de Xosé Luís Méndez Ferrín, editado por Anxo Angueira (Edicións Xerais de Galicia).

A mejor obra traducida optan "Cartas desde a cadea" de Rosa Luxemburg por Almudena Otero (Edicións Laiovento), "Heartstopper. Rapaz coñece rapaz" de Alice Oseman por Nee Barros (Edicións Xerais de Galicia) y "Os caravanistas"de Elizabeth von Arnim por Celia Recarey (Irmás Cartoné).

Las obras que podrían llevarse el premio a libro de poesía son "Os pozos elegantes das clavículas" de María Álvarez Landesa (Alvarellos Editora), "Papaventos abismados" de Marta Dacosta (Apiario) y "Para non concentrarme"de Tamara Andrés (Edicións Positivas).

En la categoría de libro de teatro están nominados "Fóra de camp" de Rosalía Fernández Rial (Editorial Galaxia), "Iribarne" de Esther Carrodeguas (Edicións Positivas) y "Ubasute" de Paula Carballeira (Editorial Galaxia).

El premio a libro mejor editado podría ser para "Canta contos de Nadal" VV.AA. (Triqueta Verde), "O libro das abellas" VV.AA. (Apiario) y "Papagaio', de Luísa Villalta y Maribel Longueira (Kalandraka Editora).

Por último, al premio a la promoción de la lectura optan Culturgal, Libraría Cartabón Vigo y Libraría Nobel Ourense.