Feijóo reivindica en Santiago la "estabilidad social y económica" de Galicia

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha agradecido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, su solidaridad y colaboración con los afectados en Valencia por la DANA. "Ha sido emocionante ver cómo todo el mundo se implicó, se envió ayuda desde todas las partes de España sin que la Comunitat Valenciana tuviera que perdirla". Así se ha expresado Feijóo este viernes en Santiago de Compostela, donde ha participado en un almuerzo informativo organizado por la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG).

El expresidente de la Xunta ha comenzado su intervención recordando la tragedia que ha afectado a la Comunidat Valenciana, señalando que "nunca he visto una catásfrofe de estas dimensiones". Feijóo se ha pronunciado sobre la gestión del Gobierno y de la Generalitat, manifestandoque hubo "buenas y malas intenciones" que es necesario examinar: "Debemos asumir lecciones de lo que hemos aprendido".

El popular también ha puesto el foco en la reconstrucción de la comunidad autónoma, señalando que será "un trabajo largo e ingente en el que no caben equivocaciones, la gente no las va a aceptar y no las merece".

Así se ha pronunciado Feijóo poco antes de la comparecencia de Mazón en Las Cortes valencianas 17 días después de la DANA, que ha generado una gran expectación, y en la que dará cuenta de su gestión en esta tragedia, que ha dejado un balance de 216 fallecidos, más de 70 localidades arrasadas y daños materiales multimillonarios

El presidente de la CEG ve instalado "cierto chavismo" en España

El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, ha sido el encargado de abrir el foro, en el que participaban autoridades como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda y miembros de su gobierno; el presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices; o el consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, entre otros. Vieites ha cargado contra las políticas impulsadas por el Gobierno central y ha señalado que ve "instalado en España cierto chavismo".

El presidente de la patronal gallega ha comenzado destacando la colaboración público-privada y del papel de los empresarios para "aportar soluciones". Para ello, ha reclamado "compromisos sólidos" a todas las autoridades, especialmente al líder de la oposición por si llega a gobernar, por "fortalecer al sector privado, sobre todo a las empresas". "Buscamos siempre un entorno económico menos burocrático que favorezca a las empresas frente a la incertidumbre global", ha asegurado.

En el plano gallego, el presidente de la CEG Vieites ha puesto en valor las políticas económicas y fiscales de la Xunta, un "gobierno estable" que favorece que la economía regional vaya "bien". En este sentido, ha destacado la "riqueza de recursos naturales" que tiene Galicia, pero abogando por una explotación "garantista en el territorio" y "que evite la judicialización sistemática" de los proyectos, algo "derivado de interpretaciones y cambios de criterio" en torno a las leyes.

Vieites también ha reivindicado la necesidad de mejores infraestructuras para mejorar la competitividad del tejido productivo gallego y le ha demandado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que planifique la conexión de alta velocidad entre Vigo y Oporto debería concluirse en 2032.

El presidente de la CEG también ha cargado contra el Gobierno por paralizar por "duodécima vez" la ley de transferencia de la AP-9 a la Xunta, al tiempo que ha pedido la eliminación de los peajes, igual que se estudia hacerlo en las autopistas estatales de Madrid, Ávila y Segovia.

Galicia, ejemplo de estabilidad

Feijóo ha puesto en valor la "estabilidad social y económica" que vive Galicia durante los últimos 15 años. El expresidente del Gobierno gallego ha reinvindicado que la comunidad que dirigió durante 13 años es el mejor ejemplo "de "estabilidad, políticas públicas y ambición reformista", una "receta de un éxito incontestable" que los gallegos han apoyado.

"Galicia es la única comunidad que en los últimos 20 años crece por encima de la media y la segunda en la que más crece el PIB desde 2009", ha defendido el líder de los populares. La confianza del tejido empresarial y el crecimiento de la producción industrial en la comunidad, "que crece al doble que en España", han sido otros de los puntos destacados por Feijóo.