Las tormentas dejan en Galicia más de 3.500 rayos en cuatro horas y numerosas incidencias

Galicia vivió una tarde de lunes tormentosa, con fuertes lluvias y granizo en numerosas localidades y en la que se registraron más de 3.500 rayos. La mayoría cayeron en la provincia de Lugo entre las 14:00 y las 18:00 horas

MeteoGalicia ha compartido un mapa en el que se puede ver la gran cantidad de rayos que cayeron en distintas localidades de la provincia de Lugo la pasada tarde, especialmente en el centro de Lugo y la Montaña como áreas más afectadas.

También se registraron lluvias de más de 10 litros por metro cuadrado en un espacio de tiempo de 10 minutos, así como granizo y un descenso "muy brusco" de la temperatura.

Este martes la situación será más tranquila, según destaca la agencia gallega. En e litoral será un día de sol hasta que las nieblas vayan entrando con el avance de la tarde, cuando traerán aire más húmedo y fresco. En el interior, los cielos alternarán nubes y claros, con algunos chubascos tormentosos a la tarde pero menos intensos que los de este lunes y ya sin avisos activos.

Incidencias

La fuerte tormenta registrada especialmente en Lugo provocaron distintas incidencias, principalmente, en la capital lucense. Si bien el Concello señaló que a pesar de "la magnitud del aguacero y de la espectacularidad de algunas imágenes", las incidencias fueron "bajas", recoge Europa Press.

Entre las incidencias registradas, numerosas balsas de agua en calles como la Rolda das Fontiñas, la Ronda da Muralla, la Avenida da Coruña, pero también en la Avenida Infanta Elena y en la zona del Polígono de O Ceao, donde conductores se vieron atrapados por el nivel que alcanzó el agua.

Del mismo modo, las fuertes lluvias también provocaron que las alcantarillas se hayan visto desbordadas en lugares de la zona histórica de la capital lucense. También en localidades de la Montaña como Pedrafita do Cebreiro o As Nogais los servicios de emergencias no pararon durante toda la tarde, aunque las incidencias no provocaron daños personales.

La tormenta de verano descargada durante la tarde de este lunes también se dejó notar en la provincia de Ourense, tanto en la capital como en la comarca de Valdeorras, en concreto, en Carballeda de Valdeorras.

En otras zonas como el ayuntamiento de Allariz, los vecinos y visitantes se vieron sorprendidos por el granizo, algo que también ocurrió en municipios como Melide (A Coruña) o en Monforte de Lemos (Lugo).

Las lluvias llegaron con aparato eléctrico y con rachas de viento. En el caso de la capital ourensana fueron muchos los viandantes que buscaron refugio en soportales y portales a lo largo de las distintas calles a la espera de que pasase la fuerte tromba de agua, que se resolvió sin incidencias.